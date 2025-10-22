Ставки достигли высочайшего уровня: на Западе объяснили, когда Путин наконец-то пойдет на мир

Еще несколько дней назад Дональд Трамп заявлял о планах организовать мирный саммит с Владимиром Путиным в Будапеште. Но уже во вторник Белый дом резко сменил позицию: представитель администрации сообщил, что встреча двух лидеров в ближайшее время не планируется, сообщает Atlantic Council.

Фото: из открытых источников

По данным источников, причина отказа – безрезультатный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Диалог не принес никакого продвижения, что заставило Вашингтон пересмотреть инициативу.

Позже Сергей Лавров публично подтвердил, что Москва отвергла предложение Трампа по прекращению огня в Украине. В своем заявлении он повторил нарративы Кремля, назвав перемирие "попыткой оставить часть Украины под нацистским контролем".

Это очередной сигнал, что Кремль не заинтересован в мире. Речь идет не просто о территориальных амбициях — цель России гораздо шире: свержение украинской власти и уничтожение государственности Украины.

Несмотря на то, что Трамп позиционирует себя как инициатор исторического шанса прекратить войну, аналитики предостерегают: Путин не пойдет на компромисс добровольно. Его ставка – личное место в истории, и любой шаг назад будет для него роковым. В Москве любой сценарий кроме полной победы над Украиной считают поражением.

С 2022 года Кремль пытается оправдать вторжение "защитой от НАТО", однако реальная причина — стремление восстановить контроль над постсоветским пространством.

Как уже писали "Комментарии", в Украине сейчас наблюдается временное ослабление ракетной угрозы, поскольку российские войска совершенствуют свои средства воздушных атак, а украинским Силам обороны нужно время для обновления и адаптации. Такую позицию в эфире КИЕВ24 высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.