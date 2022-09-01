В конце августа украинская армия анонсировала и перешла к контрнаступлению на южном направлении Украины. За это время было уничтожено большое количество российской военной техники. Это заметно из графиков, размещенных на сайте russian-casualties.

Статистика потерь российской техники и личного состава за август. Фото из открытых источников

Из графика отчетливо заметно, что август стал третьим самым успешным месяцем по уничтожению личного состава русской армии. В последний месяц лета россияне потеряли 7070 военных. Более чем в августе российская армия теряла только в марте и мае – 12200 и 7300 личного состава соответственно. Данные по сентябрю обновляются.

Что касается потерь российской техники, то в августе они были следующие:

175 единиц артиллерийских систем – это также третий результат, аналогично личному составу в марте и мае;

35 единиц ПВО – это второй показатель после марта;

23 единицы специальной техники – это самый высокий показатель за все время украинско-российской войны.





В целом по графикам сайта заметно, что российская армия понесла наибольшие потери в марте, когда начинала пыталась оккупировать Украину с трех сторон – север, восток и юг.



К концу августа общее количество ликвидированных российских военных составило 48350 человек, танков – 1997, артиллерийских систем украинская армия уничтожила 1115 единиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал потери россиян во время третьего дня контрнаступления украинских войск на южном направлении. Тогда ВСУ нанесли 24 по местам дислокации врага.

Также "Комментарии" писали о количестве денег, которые Украина тратит на войну против России. По данным депутата Верховной Рады Украины Ярослава Железняка, эта сумма составляет 31% всех расходов бюджета.

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