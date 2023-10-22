Стащили резервы: украинский генерал ответил, могут ли россияне снова пойти на штурм Киева

Новая угроза со стороны захватчиков из РФ может начаться с любого направления, возможно, с северного, сообщил глава Киевской городской военной администрации (КМВА) генерал-полковник ВСУ Сергей Попко.

РФ стягивает силы на границу с Украиной (фото из открытых источников)

"В частности, мы знаем, что в республике Беларусь проходит очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. Кроме того, враг держит в прилегающих к границе областях контингент войск, чтобы помешать нам перебрасывать наши силы на фронт – на юг и восток", — заявил генерал журналистам ТСН .

Но глава КМВА при этом констатирует, что ударные группировки, из-за которых существовала бы угроза повторного наступления захватчиков с северного направления, украинские разведчики не фиксируют: "Но это не повод расслабляться. Поэтому, соответственно, на определенных направлениях мы усиливаем бдительность наших пограничных нарядов".

Как утверждает Попко, вокруг столицы построено несколько оборонительных рубежей. Их протяженность до тысячи километров, первый из них построен на дальнем расстоянии от Киева.

"Построены надежные системы огневого поражения противника; инженерных заграждений всех типов; противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения и т.д. Кроме того, мы непрерывно усовершенствуем системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве. Также выполняются определенные мероприятия по обеспечению общественного порядка и защиты гражданского населения. Все это спланировано и проводится систематически", — рассказал украинский генерал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова большими силами пошли на захват важного украинского города . В боях за Авдеевку происходит новое обострение. Поэтому оборона города очень важна с точки блокирования попыток россиян выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.