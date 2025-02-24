Стармер и Макрон включились на полную: от чего хотят отговорить Трампа

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине во время встречи с президентом Трампом на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на высокопоставленные дипломатические источники издание отмечает, Стармер и Макрон призовут Трампа прекратить сепаратные мирные переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.

Во время раунда интенсивной международной дипломатии в третью годовщину российского вторжения Стармер и Макрон договорились координировать свой подход в попытке повлиять на план президента США. Глобальная безопасность столкнулась с "критическим моментом", заявили они.

Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне 27 февраля. Макрон проведет отдельные переговоры с президентом США 24 февраля.

В то же время министр образования Бриджит Филлипсон проявила осторожность и не стала критиковать Трампа за инициирование переговоров с Путиным по Украине, заявив, что президент поступил правильно, обратившись к России с предложением о переговорах, но "урегулирование невозможно" без участия Киева.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украине и России стоит сконцентрироваться на усилиях по достижению мирного соглашения вместо выяснения того, кто виноват в начале войны. Такое заявление в эфире программы Sunday with Shannon Bream сделал министр обороны США Пит Хегсет, пишет NBC News.

"Стоять здесь и говорить: "Ты хороший, ты плохой, ты диктатор, ты не диктатор, ты вторгся, ты не вторгся". Это бесполезно. Это непродуктивно", — отметил министр обороны США.

Он уточнил, что президент США Дональд Трамп сознательно не втягивается в споры между правительствами Украины и России. Он подчеркнул, что благодаря этому стороны приблизились к миру так, как никогда прежде.



