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Станут ли сражения в Курской области поворотным моментом войны: прогноз Bild

После пересечения границы ВСУ наступают вглубь вражеской территории

сегодня, 12:06
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Кравцев Сергей

Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области не станет поворотным моментом войны. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли военные обозреватели немецкого таблоида "Bild" Юлиан Репке и Филипп Пятов.

Станут ли сражения в Курской области поворотным моментом войны: прогноз Bild

Курская область. Фото из открытых источников

В издании напомнили, что 7 августа украинские войска перешли госграницу с РФ и наступают вглубь вражеской территории в Курской области. Кадры с места боев свидетельствуют о тяжелых общевойсковых сражениях в районе города Суджа с применением бронетехники и авиации. Как отмечается, уже вечером того же дня более 40 российских солдат сдались в плен. При этом ВСУ потеряли при наступлении лишь три немецкие БМП Marder.

"Продвижение на российскую территорию не является поворотным моментом в войне. В последнее время у украинцев возникли серьезные проблемы с обороной линии фронта. На нескольких участках передовой россияне достигли медленных, но устойчивых успехов. Прибытие западных истребителей F-16 в Украину эксперты назвали "запоздалым", — отмечают обозреватели.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское правительство решило направить 1,8 млрд рублей (это почти 21 млн долларов) на переселение жителей Курской области, куда, по некоторым сообщениям, прорвались украинские войска. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Также издание "Комментарии" сообщало – довольно неспокойно стало в Курской области РФ. Сообщают о военной технике. Россияне говорят о "прорыве" границы ВСУ. Причем они сами запутались в утверждениях. Сначала говорили о ДРГ, затем о регулярных подразделениях ВСУ. При этом пропагандисты утверждают, что ситуация контролируемая. Но в нашем Центре противодействия дезинформации напротив утверждают, что на самом деле ничего россияне не контролируют. Что там на самом деле происходит? И о чем говорит эта ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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