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Станет ли Путин в защиту Белгородщины

Российскому президенту безразлично на граждан РФ

сегодня, 17:20
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Автор:

Белоокая Ира

Такое заявление в Телеэфире сделал политтехнолог Борис Тизенгаузен, пишут "Комментарии".

Станет ли Путин в защиту Белгородщины

Борис Тизенгаузен. Фото из открытых источников

Он отметил, что кремлевскому диктатору абсолютно плевать на жертвы русского населения. И он вряд ли будет защищать Белгородскую область. В противоположность его цели показать, по крайней мере, сымитировать хоть какой-то результат на фронте.


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"Граница большая. Сколько туда ресурсов нужно… в РФ их просто нет. Придется обнажать фронт и уменьшать группировки на ключевых направлениях", – отметил политтехнолог.

По его мнению, если бы российские партизаны не заходили на Белгородщину, то Путин вообще бы приказал вывести оттуда всех своих военных.

"Не думаю, что он будет защищать. Напротив, ему эта картинка "Боже, мы все плачем, нас обстреливают" – наверное даже чем-то поможет. Показать, что "смотрите, какой оппонент – вор", – подчеркнул Тизенгаузен.

Как считает политтехнолог, когда "бункерный дед" принял решение по мобилизации, он сознательно понимал, что отправляет насмерть 300 тысяч граждан России.

"О какой заботе о нескольких тысячах граждан пограничных населенных пунктов мы говорим? Но для него это может быть проблема, если российские добровольцы пойдут дальше", – резюмировал Тизенгаузен.

Читайте на сайте "Комментарии", - Легион "Свобода России" заинтриговал: все самое интересное — еще впереди. В Легионе "Свобода России" заявили, что есть задача отвлекать российскую армию по другим направлениям, есть задача набираться боевого опыта. Бойцы Легиона "Свобода России" и РДК не исключают, что смогут занять некоторые населенные пункты в приграничных российских областях, где будет действовать военная администрация и коммуникация с местным населением. Российские партизаны не готовы сдаваться и обещают и дальше проводить активные рейды против путинского режима.



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