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Slava Kot
Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Запад продолжает недооценивать Путина, а после его победы на так называемых выборах ситуация может стать хуже. Валтонен призвала ограничить Путина, в противном случае он не остановит российскую агрессию.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото из открытых источников
После проведения президентских "выборов" в России глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ситуация в мире может ухудшиться.
По ее словам, Финляндия последние десятилетия готовилась к возможной военной угрозе от России, поэтому инвестировала значительные средства в оборону страны.
Элина Валтонен критикует идеи заморозить войну в Украине и призвала к более решительным действиям, чтобы остановить российского диктатора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на брифинге после так называемых выборов в России Путина спросили, возможен ли глобальный конфликт между НАТО и РФ. Российский диктатор заявил, что такую ситуацию нельзя исключать и обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в усилении эскалации из-за заявлений о возможности отправить войска НАТО в Украину.
Также "Комментарии" писали о том, кто из мировых лидеров поздравил российского диктатора Владимира Путина с победой на "выборах" в России.
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