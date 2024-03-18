Станет гораздо хуже: в Финляндии отреагировали на "выборы" в России

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Запад продолжает недооценивать Путина, а после его победы на так называемых выборах ситуация может стать хуже. Валтонен призвала ограничить Путина, в противном случае он не остановит российскую агрессию.



Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото из открытых источников

После проведения президентских "выборов" в России глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ситуация в мире может ухудшиться.

"Я думаю, что мы продолжаем коллективно недооценивать Путина и его власть. Мы должны понимать, что все может стать гораздо хуже", – говорит Валтонен.

По ее словам, Финляндия последние десятилетия готовилась к возможной военной угрозе от России, поэтому инвестировала значительные средства в оборону страны.

Элина Валтонен критикует идеи заморозить войну в Украине и призвала к более решительным действиям, чтобы остановить российского диктатора.

"Если мы на Западе пытаемся заморозить войну или сдерживаться и надеяться, что это закончит войну, то мы просто ошибаемся. Нужно ограничить таких лидеров как Путин. Вы должны остановить их, иначе они не остановятся", — отмечает Валтонен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на брифинге после так называемых выборов в России Путина спросили, возможен ли глобальный конфликт между НАТО и РФ. Российский диктатор заявил, что такую ситуацию нельзя исключать и обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в усилении эскалации из-за заявлений о возможности отправить войска НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, кто из мировых лидеров поздравил российского диктатора Владимира Путина с победой на "выборах" в России.