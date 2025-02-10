Стало сложнее: есть ли у ВСУ новые успехи в Курской области

Силы обороны Украины продолжают наступать в Курской области. Продвижение украинских сил замедлилось, но атаки все еще результативны. Об этом 10 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова.

В Курской области продолжается новое наступление ВСУ. Фото: "Комментарии"

"На Курщине есть еще продвижение. Небольшое, меньше, чем вчера-позавчера. Но есть", — написал он.

Мирошников пояснил, что враг "уже начал реагировать" на новую атаку – стало сложнее, и наступление замедлилось.

"Также следует понимать, что оккупанты вымотаны довольно сильно после 3-х месяцев наступательных действий на направлении. Что будет дальше – посмотрим", — написал жкрналист.

Напомним, что 6 февраля появилась информация о новом наступлении ВСУ в Курской области. Согласно данным ISW, украинские силы за сутки во время штурма продвинулись до 5 км в Курской области. В частности движение происходит юго-западнее Махновки и восточнее Черкасской Конопельки. Также сообщается, что ВСУ захватили хутор Колмаков и Фанасеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в ходе нового наступления ВСУ значительное количество оккупантов уничтожено: речь идет о "сотнях российских и северокорейских военных". Он подчеркнул важность боев именно на российской территории, которые сдерживают 60 тысяч военных российской армии на Курщине, не давая перебросить их под Покровск. Президент добавил, что военные КНДР вернулись на передовую.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб обнародовал потери России за полгода от начала боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин забыл о Курской области после того, как армия РФ не смогла освободить регион.