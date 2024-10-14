Стало известно, зачем россияне кичатся убийствами украинских пленных в том числе на Курщине

Россияне опять совершили военное преступление – убили пленных, подчеркнул политолог Алексей Копытько, комментируя информацию о том, что враг мог убить 9 украинских военных, которые сдались в плен в Курской области.

Оккупанты

При этом эксперт напомнил, что уже предупреждал о том, что такие зверства российские оккупанты будут выпячивать с целью поломать волю к сопротивлению, в первую очередь – в тылу. Таким образом, говорит эксперт, враг хочет лишить украинскую армию поддержки и сформировать устойчивый запрос на остановку войны любой ценой.

Как говорит Копытько, это одна из линий "игры в безысходность", которую постоянно навязывает российская пропаганда.

"Реальность в том, что остановить войну по-настоящему можно только тогда, когда Россию к этому принудят обстоятельства. В первую очередь – невосполнимые потери и риски дестабилизации. Пока россияне могут давить – они будут давить", — говорит эксперт.

По его мнению, сознательное выпячивание преступлений, которые по логике надо скрывать – это показатель, что РФ испытывает значительные трудности. Даже стерильная российская социология показывает спад позитивной оценки хода так называемой "специальной военной операции".

"Поэтому Кремль готов идти на любые меры и любые репутационные издержки, чтобы получить заметный результат до окончания выборов в США", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что проект DeepState сообщил, что российские кафиры расстреляли 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области. В DeepState отметили, что от своих источников в 1 ОТБр получили информацию о том, что российские ублюдки 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе населённого пункта Зеленый Путь.



