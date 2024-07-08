Стало известно, зачем РФ ударила по Украине во время дипломатических вояжей Орбана

Массированная ракетная атака по Украине именно во время челночного миротворчества венгерского премьера Виктора Орбана не может быть случайностью, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Орбан и Путин

По его словам, в этой международной суете венгерского премьера привлекает два момента. Во-первых, говорит эксперт, учитывая, что Орбана из всех европейских лидеров публично поддерживает лишь его пророссийский единомышленник из Словакии Роберт Фицо, становится понятным, что миротворческую миссию Орбан придумал сам себе или получил из Москвы как агентурную задачу.

Во-вторых, подчеркивает Кочетков, Орбан считает США наиболее важной страной, потому что едет туда в последнюю очередь: начальников, как известно, посещают последними, чтобы проинформировать о результатах всех предыдущих встреч.

"Конечно, Кремль мог подождать с ракетным ударом до завершения вояжей Орбана. Но сознательно этого не сделал. Поэтому удар, во время которого пострадали многие гражданские украинцы, следует рассматривать именно как месседж цивилизованному миру, а именно: приставайте на наши условия, или мы будем убивать и убивать столько, сколько сможем — сейчас в Украине, завтра в НАТОвской Европе", — заявил Кочетков.

По его словам, кто-то в мире ищет оправдание недоимперии — мол, там целились в военный объект, но случайно попали в детскую больницу.

"Но бить своими неточные, но мощные ракеты туда, где поблизости есть такой объект как больница — это откровенное военное преступление, которое Россия повторяет постоянно — вспомните уничтожение роддома в Мариуполе, атаки железнодорожных вокзалов в Краматорске и Херсоне. Но европейское правосудие ограничилось символическим ордером на Путина и нескольких его подельников, а вот приговоров и даже судебных заседаний, как это было с Гиркиным, до сих пор нет", — подчеркивает эксперт.

При этом, по его словам, Орбан мотается по миру и убеждает, что Россию победить невозможно в принципе, поэтому нужно отдать ей все, что она хочет, Россия же одновременно демонстрирует, что она будет делать, если не получит желаемого.

"Собственно, сейчас проходит тест на способность цивилизованного Запада противостоять варварскому терроризму и шантажу", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после ударов по "Охматдету" Китай и Венгрия призвали Украину прекратить боевые действия.



