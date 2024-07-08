Стало известно, зачем РФ ударила по Украине во время дипломатических вояжей Орбана

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Ткачик Олеся
Массированная ракетная атака по Украине именно во время челночного миротворчества венгерского премьера Виктора Орбана не может быть случайностью, считает политический эксперт Александр Кочетков.
Орбан и Путин
По его словам, в этой международной суете венгерского премьера привлекает два момента. Во-первых, говорит эксперт, учитывая, что Орбана из всех европейских лидеров публично поддерживает лишь его пророссийский единомышленник из Словакии Роберт Фицо, становится понятным, что миротворческую миссию Орбан придумал сам себе или получил из Москвы как агентурную задачу.
Во-вторых, подчеркивает Кочетков, Орбан считает США наиболее важной страной, потому что едет туда в последнюю очередь: начальников, как известно, посещают последними, чтобы проинформировать о результатах всех предыдущих встреч.
По его словам, кто-то в мире ищет оправдание недоимперии — мол, там целились в военный объект, но случайно попали в детскую больницу.
При этом, по его словам, Орбан мотается по миру и убеждает, что Россию победить невозможно в принципе, поэтому нужно отдать ей все, что она хочет, Россия же одновременно демонстрирует, что она будет делать, если не получит желаемого.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после ударов по "Охматдету" Китай и Венгрия призвали Украину прекратить боевые действия.
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Ігор
8 июля 2024, 20:26
Можливо і так. Але постає питання як діяти: виконувати вимоги або принципова казати - ні по вашому не буде скільки б ви не вбивали. Особливо, якщо ціна питання влада бородатого Карли. Ми ж жили поки не почали так нахабно дратувати скаженого медведя заради своєї популярності і прихильності виборця. Відповідно, що ж обрати: бородатого Карлу чи Порошенка з Медведчука і Новинським ми ж жили багато років і нічого не вмерли і нас не вбивали як зараз. Або дайте вибір покинути цей концтабір і живіть як хочете.