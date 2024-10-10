Стало известно, зачем правительство пересматривает бронирование: чего ждать людям с отсрочкой

Правительство меняет правила бронирования, поскольку забронировалось более 1,5 млн человек. Как отмечает военный, политолог Виктор Таран, цифра действительно впечатляет.

Мобилизация в Украине

"Если их мобилизовать, то можно спокойно произвести демобилизацию или ротацию тех, кто служит более двух с половиной лет", — отметил военный.

Теперь, по его словам, списки будут пересмотрены и почищены.

"Выбросят тех, кто уже забронировался без веских причин и тех, кто "поблагодарил" за то, что его забронировали, и тех, кого выбросили пустят по новому кругу на бронирование на другое предприятие или на экономическое бронирование", — отметил Таран.

При этом он заподозрил государство в "нечестной игре".

"Комментировать не буду, вы и сами все прекрасно понимаете. Как говорил Остап Бендер – никогда не играйте с государством в азартные игры – она вас все равно обманет. Идите лучше сразу в ВСУ – там не обманывают", — подчеркнул Тарана.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Минэкономики совместно с Минобороны и другими заинтересованными структурами подготовили изменения к правилам бронирования работников, которые будут рассмотрены на следующем заседании правительства. В частности, изменения, среди прочего, предусматривают приостановку до 15 ноября 2024 года действия некоторых положений постановления Кабмина от 27 января 2023 года №76. В частности, отмечает издание, это касается критериев и порядка определения предприятий, учреждений и организаций, которые считаются критически важными для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период, а также для нужд Вооруженных Сил и других военных формирований.

Говорится, что якобы бронирование решили пересмотреть потому, что президент Владимир Зеленский был шокирован цифрой в 1,5 млн. забронированных лиц и поручил проверить, были ли они забронированы честно.





