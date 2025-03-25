Стало известно, во сколько США и РФ огласят совместное заявление по переговорам

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Кравцев Сергей
Проведя более 12 часов за столом переговоров в понедельник США и Россия сделают совместное заявление по их итогам в 10 утра 25 марта. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Отмечается, что переговоры в Эр-Рияде были направлены на достижение соглашения о прекращении огня в Черном море.
По словам собеседников CBS News, пока детали заявления точно неизвестны, однако отчеты, которые американская техническая группа в Эр-Рияде передала администрации Трампа, выглядели оптимистично.
Один источник сообщил, что украинских чиновников также проинформировали о результатах переговоров.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Россия близки к полному прекращению огня, как никогда раньше, заявила представитель Госдепа США Темми Брюс.
Также издание "Комментарии" сообщало – черноморские государства Европы с опаской наблюдают за мирными переговорами между США и Россией по Украине, которые проходят сегодня в Саудовской Аравии. Это связано со страхом европейских стран относительно возможного соглашения, которое восстановит часть влияния Москвы в спорных водах. Об этом пишет Financial Times.
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