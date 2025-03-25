Стало известно, во сколько США и РФ огласят совместное заявление по переговорам

Проведя более 12 часов за столом переговоров в понедельник США и Россия сделают совместное заявление по их итогам в 10 утра 25 марта. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Заявление должно быть обнародовано в 4 утра по Вашингтону, округ Колумбия, и в 11 утра по Москве (10 утра по Киеву – ред.), сообщили два источника", – отмечает издание.

Отмечается, что переговоры в Эр-Рияде были направлены на достижение соглашения о прекращении огня в Черном море.

По словам собеседников CBS News, пока детали заявления точно неизвестны, однако отчеты, которые американская техническая группа в Эр-Рияде передала администрации Трампа, выглядели оптимистично.

Один источник сообщил, что украинских чиновников также проинформировали о результатах переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Россия близки к полному прекращению огня, как никогда раньше, заявила представитель Госдепа США Темми Брюс.

"Мы работаем только над одним – над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. И мы близки к этому. Вот что любопытно. Мы никогда не были так близки к полному прекращению огня", – сказала Темми Брюс.

Также издание "Комментарии" сообщало – черноморские государства Европы с опаской наблюдают за мирными переговорами между США и Россией по Украине, которые проходят сегодня в Саудовской Аравии. Это связано со страхом европейских стран относительно возможного соглашения, которое восстановит часть влияния Москвы в спорных водах. Об этом пишет Financial Times.



