Стало известно, во что никак не может поверить Путин, поэтому увольняет всю верхушку Минобороны

Будущее этой войны определяется сейчас, речь идет о мае-июле, считает бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.

Владимир Путин

При этом она добавила, что 10 лет пролития украинской крови понадобилось, чтобы Запад осознал, что РФ представляет угрозу и для них тоже.

Сейчас, говорит Маляр, НАТО готовит сухопутные коридоры для войск США на случай вторжения России в Европу, а высшее руководство Североатлантического союза предупредило, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с Россией в последующие два десятилетия.

"В момент этого осознания Путин еще наглее начал себя вести и наконец есть коллективная политическая воля ограничить его аппетиты. Ему будет неприятно. Потому как будут развиваться события, зависит от его реакции",

– пишет Маляр в Фейсбуке.

По ее словам, сейчас российские войска мощно наступают на Востоке, несмотря на большие потери.

"Если объективно оценивать результаты наших Сил обороны, то они крепко держат оборону, несмотря на фрагментарную потерю позиций",

– подчеркнула Маляр.

Оценивая такие вещи, говорит бывшая чиновница, всегда нужно учитывать соотношение сил. У россиян их несоизмеримо больше, вместе с тем украинцы держат фронт так, будто силы равны.

"Это раздражает Путина. Их затраты на такое наступление неадекватны даже для его помешанного воображения. Поэтому там сейчас чистят военную верхушку. У него закралась мысль, что его обманывают. Он не верит, что при таком соотношении сил в их пользу можно так сильно обороняться, как наши. Ищет, где здесь основание со стороны его военных. То есть мотивация и профессионализм у нас есть, чтобы дожать Путина",

– считает Маляр.

Правда, по ее словам, вопрос лишь в том, сможет ли сейчас Запад действовать оперативно и не обольщаться иллюзиями по поводу переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что россияне "выдыхаются", поэтому не смогут провести летнее наступление на всем участке фронта.



