logo

BTC/USD

68913.28

ETH/USD

3663.69

LTC/USD

78.73

USD/UAH

40.80

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, во что никак не может поверить Путин, поэтому увольняет всю верхушку Минобороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, во что никак не может поверить Путин, поэтому увольняет всю верхушку Минобороны

Кремлевский диктатор Владимир Путин свирепствует, потому что не может поверить, как Силы обороны могут так эффективно противостоять российскому нашествию, отмечает бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр

сегодня, 20:03
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Будущее этой войны определяется сейчас, речь идет о мае-июле, считает бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.

Стало известно, во что никак не может поверить Путин, поэтому увольняет всю верхушку Минобороны

Владимир Путин

При этом она добавила, что 10 лет пролития украинской крови понадобилось, чтобы Запад осознал, что РФ представляет угрозу и для них тоже.

Сейчас, говорит Маляр, НАТО готовит сухопутные коридоры для войск США на случай вторжения России в Европу, а высшее руководство Североатлантического союза предупредило, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с Россией в последующие два десятилетия.

"В момент этого осознания Путин еще наглее начал себя вести и наконец есть коллективная политическая воля ограничить его аппетиты. Ему будет неприятно. Потому как будут развиваться события, зависит от его реакции",
– пишет Маляр в Фейсбуке.

По ее словам, сейчас российские войска мощно наступают на Востоке, несмотря на большие потери.

"Если объективно оценивать результаты наших Сил обороны, то они крепко держат оборону, несмотря на фрагментарную потерю позиций",
– подчеркнула Маляр.

Оценивая такие вещи, говорит бывшая чиновница, всегда нужно учитывать соотношение сил. У россиян их несоизмеримо больше, вместе с тем украинцы держат фронт так, будто силы равны.

"Это раздражает Путина. Их затраты на такое наступление неадекватны даже для его помешанного воображения. Поэтому там сейчас чистят военную верхушку. У него закралась мысль, что его обманывают. Он не верит, что при таком соотношении сил в их пользу можно так сильно обороняться, как наши. Ищет, где здесь основание со стороны его военных. То есть мотивация и профессионализм у нас есть, чтобы дожать Путина",
– считает Маляр.

Правда, по ее словам, вопрос лишь в том, сможет ли сейчас Запад действовать оперативно и не обольщаться иллюзиями по поводу переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что россияне "выдыхаются", поэтому не смогут провести летнее наступление на всем участке фронта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0chzcLQK9ZgvFASAZWEscKYSosfzGCKEdJgxVGVw3QrEQNxX95eQHE5DrMKUKx4azl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости