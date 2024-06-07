Стало известно, во что никак не может поверить Путин, поэтому увольняет всю верхушку Минобороны

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Ткачик Олеся
Будущее этой войны определяется сейчас, речь идет о мае-июле, считает бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.
Владимир Путин
При этом она добавила, что 10 лет пролития украинской крови понадобилось, чтобы Запад осознал, что РФ представляет угрозу и для них тоже.
Сейчас, говорит Маляр, НАТО готовит сухопутные коридоры для войск США на случай вторжения России в Европу, а высшее руководство Североатлантического союза предупредило, что западные правительства должны подготовиться к конфликту с Россией в последующие два десятилетия.
По ее словам, сейчас российские войска мощно наступают на Востоке, несмотря на большие потери.
Оценивая такие вещи, говорит бывшая чиновница, всегда нужно учитывать соотношение сил. У россиян их несоизмеримо больше, вместе с тем украинцы держат фронт так, будто силы равны.
Правда, по ее словам, вопрос лишь в том, сможет ли сейчас Запад действовать оперативно и не обольщаться иллюзиями по поводу переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что россияне "выдыхаются", поэтому не смогут провести летнее наступление на всем участке фронта.
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