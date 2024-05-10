Стало известно, в какие населенные пункты Харьковщины пытаются зайти оккупанты

Как отмечают аналитики, российские террористы пытаются зайти в шесть населенных пунктов на севере Харьковщины. Речь идет о Стрелечем, Красном, Пильном, Борисовке, Гатище и Плетеневке. Там враги, говорят аналитики, предпринимают попытки закрепиться.

Война в Украине

По информации Deep State, российские захватчики не решаются продолжить движение дальше. Аналитики не исключают, что возможно, они ожидают "основные силы".

Кроме того, аналитики добавили, что обострение в Харьковской области началось с того, что враг начал применять плотные обстрелы и при этом использовал различные средства огневого поражения. По их информации, оккупанты продолжают обстрелы в районе Волчанска.

Вместе с тем, как сообщил в Телеграмме руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, у российских захватчиков есть соответствующие ресурсы для активизации действий в приграничных районах Харьковщины. Впрочем, по его информации, Силы обороны контролируют ситуацию.

При этом Коваленко подчеркнул, что действия российских террористов носят прогнозируемый характер. Также он предположил, что в сети может появиться фейковая информация о том, что идет наступление на Харьков.

"Сейчас будет много вбросов по этой теме",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы пытались прорвать линии обороны ВСУ в Харьковской области, однако потерпели неудачу. Туда сейчас перекидывают резервы ВСУ. Впрочем, от вражеских обстрелов особенно страдает Волчанск. Местные говорят, что еще не видели столь интенсивных обстрелов. Местные власти приступили к эвакуации мирных граждан.