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Стало известно в чем ошибся Буданов в своих прогнозах по войне

Россия продолжает наступление на фронте, отметил во эфире Oboz.ua военный эксперт Владислав Селезнев. При этом он напомнил, что глава ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что в марте противник не будет иметь сил на такие операции

сегодня, 13:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Захватчики продолжают наступать, отметил Владислав Селезнев, добавив, что наступательный потенциал врага не уменьшается. При этом он напомнил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и другие эксперты были уверены, что в середине марта наступательный потенциал оккупантов будет исчерпан. Однако ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

Стало известно в чем ошибся Буданов в своих прогнозах по войне

Кирилл Буданов

Как предполагает Селезнев, очевидно, враг принял решение использовать подготовленные ранее стратегические резервы, которые держали "на исключительный случай". Кроме того, добавляет эксперт, враг, к сожалению, сумел найти слабое место в обороне ВСУ и умело использует эту ситуацию.

Селезнев отметил, что оккупанты начали активно применять фугасные и управляемые авиационные бомбы, ФАБы и КАБы, Украина не может им противодействовать, это и есть ее слабое место.

По словам эксперта, только в течение марта оккупанты использовали около 2300 ФАБов и КАБов. То есть, подчеркнув Селезнев, такое колоссальное применение авиабомб является свидетельством того, что враг нашел слабое место в нашей системе обороны.

При этом эксперт добавил, что тенденции на фронте будут определяться ресурсными возможностями украинских Сил обороны. По его словам, ВСУ крайне нужны дополнительные системы ПВО, ракетные и дроновые системы, ведь именно они позволят военным уничтожать вражеские носители ФАБ и КАБ непосредственно в местах их базирования. Также, добавил эксперт, Украине нужны F-16, которые будут держать российские самолеты дальше от наших границ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Соединенные Штаты не могут принять решение о выделении Украине крайне необходимой помощи. При этом в Германии депутаты призвали канцлера Олафа Шольца прекратить оказывать Украине военную помощь.




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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/vorog-znajshov-slabke-mistse-u-nashij-oboroni-seleznov-poyasniv-paradoks-nastupu-armii-putina.htm
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