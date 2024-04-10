Стало известно в чем ошибся Буданов в своих прогнозах по войне

Захватчики продолжают наступать, отметил Владислав Селезнев, добавив, что наступательный потенциал врага не уменьшается. При этом он напомнил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и другие эксперты были уверены, что в середине марта наступательный потенциал оккупантов будет исчерпан. Однако ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

Кирилл Буданов

Как предполагает Селезнев, очевидно, враг принял решение использовать подготовленные ранее стратегические резервы, которые держали "на исключительный случай". Кроме того, добавляет эксперт, враг, к сожалению, сумел найти слабое место в обороне ВСУ и умело использует эту ситуацию.

Селезнев отметил, что оккупанты начали активно применять фугасные и управляемые авиационные бомбы, ФАБы и КАБы, Украина не может им противодействовать, это и есть ее слабое место.

По словам эксперта, только в течение марта оккупанты использовали около 2300 ФАБов и КАБов. То есть, подчеркнув Селезнев, такое колоссальное применение авиабомб является свидетельством того, что враг нашел слабое место в нашей системе обороны.

При этом эксперт добавил, что тенденции на фронте будут определяться ресурсными возможностями украинских Сил обороны. По его словам, ВСУ крайне нужны дополнительные системы ПВО, ракетные и дроновые системы, ведь именно они позволят военным уничтожать вражеские носители ФАБ и КАБ непосредственно в местах их базирования. Также, добавил эксперт, Украине нужны F-16, которые будут держать российские самолеты дальше от наших границ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Соединенные Штаты не могут принять решение о выделении Украине крайне необходимой помощи. При этом в Германии депутаты призвали канцлера Олафа Шольца прекратить оказывать Украине военную помощь.



