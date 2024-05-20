Стало известно, удержал бы Путина от нападения на Украину другой президент

Кремлевский диктатор Владимиру Путин пошел бы на Украину войной независимо от того, кто бы возглавлял наше государство, считает Виктор Андрусив.

Владимир Путин

По его словам, именно нападением на Украину кремлевский диктатор хотел самореализоваться.

"Он многого добился не военными методами. Но будучи кагэбистом Путин убежден, что уважают только силу. И потому стать победителем в большой войне – было целью для него. Как фанат Николая I, он хотел быть полководцем, который спасает Европу от плохих революций. Война была неизбежной и единственное, что могло ее сдержать – это системное вооружение Украины Западом или членство в НАТО",

– считает Андрусов.

При этом он подчеркнул, что кремлевский диктатор не для заключения какого-то условного "Минска-3" строил за последние десять лет свою армию и вложил в нее 700 млрд долларов.

Более того, подчеркивает эксперт, если бы Путин "не отгрыз" Донбасс, то с электоральной точки зрения Юрий Бойко имел бы большие шансы стать президентом, а фракция "Оппозиционного блока" в Верховной Раде могла бы быть вдвое больше.

Но это ему было не интересно. Никакой другой президент не смог бы остановить это вторжение",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее нардеп Марьяна Безуглая заявила о том, что если бы президентом остался Петр Порошенко, то, вероятно, большой войны между Россией и Украиной не было бы. Президент, по ее мнению, в очередной раз заключил бы какие-то мирные договоренности, а Украина понемногу полностью переходила бы под контроль террористической России.

Такие заявления вызвали оживленное обсуждение среди экспертов, которые также заявили о том, что кремлевский диктатор точно пошел бы на Украину войной, а Петр Порошенко на прошлых президентских выборах не имел никакого шанса переизбраться.