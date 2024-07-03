Стало известно, спустя сколько времени мобилизованных отправляют на линию фронта

В большинстве воюющих на фронте бригад сейчас наблюдается некомплект, сообщил военный эксперт Павел Нарожный.

Мобилизация в Украине

По его словам, о некомплекте в бригадах также говорил бывший командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, отмечая, что в некоторых случаях он достигает до 70%. При этом военный эксперт подчеркнул, что создание новых бригад происходит под конкретную задачу или участок фронта, например новые инженерные бригады. Процесс начинается с предоставления пустого здания в качестве пункта постоянной дислокации, техники и организации всего необходимого для формирования воинской части, добавил Нарожный.

Он отметил, что от создания новой бригады до ее полной боеспособности проходит несколько месяцев. Наращивать силы на уже существующих бригадах, где есть опытные военные, гораздо легче. По его информации, пополнение личного состава осуществляется путем добавления новичков в существующие подразделения. Мобилизация продолжается, новые люди поступают в учебные центры, а не непосредственно на фронт, утверждает эксперт.

Нарожный отметил, что после 80 дней в учебном центре мобилизованные редко едут прямо на линию фронта. Обычно подразделение отводится на ротацию, новые люди вливаются в него, после чего бригада возвращается на боевые позиции.

"Очень тяжело найти бригаду, которая полностью укомплектована. Это только есть у наших медийно-активных бригады формата Азова, Третьей штурмовой и так далее – там, где большое количество добровольцев. Все остальные страдают некомплектом кадров", – говорит Павел Нарожный.

Эксперт также сравнил систему мобилизации с лотереей, отметив, что будущая профессия в армии зависит от многих случайных факторов.

"Будешь ли ты пехотинцем, будешь ли ты водителем, или ты будешь механиком — это уже зависит от очень серьезного случая. В армии есть огромное количество профессий. У нас на передней линии воюют где-то 20-30%, а все остальные занимаются разными задачами." Даже если взять какую-то механизированную боевую бригаду, в ней не все на передней линии с автоматом воюют, а больше половины находятся в тылу", — добавил эксперт.

Поэтому, говорит Нарожный, важно найти свою роль, пройти курсы тактической медицины и быть готовым спасти себя или товарища в случае ранения. Многие наши военные погибают из-за легких ранений из-за отсутствия знаний или аптечек, которые стоят около четырех тысяч гривен, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Безуглая обвинила военное руководство в формировании бригад-зомби.



