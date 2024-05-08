Стало известно, создаст ли саммит в Швейцарии предпосылки для мирных переговоров Украины и РФ

Нет никаких предпосылок, по которым можно было бы начать хотя бы консультации по прекращению войны в Украине, отметил Вадим Денисенко. Более того, по его словам, предстоящий в Швейцарии Глобальный саммит мира также не создаст никаких предпосылок для того, чтобы начался какой-то мирный процесс.

Глобальный саммит мира

По словам эксперта, террористическая Россия и Китай, "сыграли в игру", которая на сегодняшний день не позволяет начать даже никаких консультаций по поводу прекращения войны в Украине. При этом он добавил, что в Швейцарии так называемое коллективное Запад может только подтвердить так называемый "статус-кво", если до этого времени не произойдет никаких экстраординарных событий.

При этом Денисенко подчеркнул, что на Западе категорически не воспринимают так называемые "мирные инициативы" кремлевского диктатора Владимира Путина.

В этом контексте политолог обратил внимание на то, что партнеры Киева предоставили ему оружие, которого, по их мнению, должно хватить для ведения войны до весны следующего года.

Денисенко добавил, что западные партнеры не делают ставку на Глобальный саммит мира и намерены и дальше занимать некую позицию наблюдателя, который наблюдает за происходящим, в том числе и на поле боя в Украине.

То есть, подчеркнул эксперт, ничто не свидетельствует о том, что саммит в Швейцарии может что-либо изменить в вопросе войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в середине июня в Швейцарии должен состояться Глобальный саммит мира, на котором планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского, которая предусматривает, что РФ должна покинуть все оккупированные ею территории.

Террористическая Россия категорически не согласна с такими условиями.



