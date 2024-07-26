Стало известно, состоятся ли между Зеленским и Путиным прямые переговоры

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Ткачик Олеся
Очень сомнительно, что между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным состоятся прямые переговоры, заявил в эфире Freedom политолог Игорь Рейтерович.
Переговоры Украины и РФ
При этом он отмечает, что все же одним из ключевых моментов является вопрос посредников, которые должны взять на себя определенные гарантии, что стороны будут придерживаться того, о чем они договорятся. Рейтерович говорит, что пока не видит страны, которая одновременно готова поручиться и за Украину, и за Россию.
В свою очередь, политолог Тарас Загородний отметил, что кремлевский диктатор Путин своим заявлением накануне Саммита мира в Швейцарии фактически отрезал себе любые пути для переговоров. Дело в том, что его базовое требование состоит в том, что Украина должна покинуть Запорожскую, Херсонскую и Донецкую области и провести международную конференцию, которая все это зафиксирует и так далее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ призывают Украину не тянуть с переговорами, потому что Киев не получит лучших предложений, чем те, которые уже озвучил Путин.
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