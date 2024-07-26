Стало известно, состоятся ли между Зеленским и Путиным прямые переговоры

Очень сомнительно, что между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным состоятся прямые переговоры, заявил в эфире Freedom политолог Игорь Рейтерович.

Переговоры Украины и РФ

Никаких прямых переговоров между Зеленским и Путиным не может быть. Скорее всего, будут представители Украины и России. Возможно, это будут парламентарии. Это логично с точки зрения даже того извращенного представительства, которое есть в России. У парламента РФ немного больше легитимности, чем, например, у того же Путина", — отметил эксперт.

При этом он отмечает, что все же одним из ключевых моментов является вопрос посредников, которые должны взять на себя определенные гарантии, что стороны будут придерживаться того, о чем они договорятся. Рейтерович говорит, что пока не видит страны, которая одновременно готова поручиться и за Украину, и за Россию.

В свою очередь, политолог Тарас Загородний отметил, что кремлевский диктатор Путин своим заявлением накануне Саммита мира в Швейцарии фактически отрезал себе любые пути для переговоров. Дело в том, что его базовое требование состоит в том, что Украина должна покинуть Запорожскую, Херсонскую и Донецкую области и провести международную конференцию, которая все это зафиксирует и так далее.

"То, что Путин предложил, это Мюнхенское соглашение 1938 года, когда Великобритания, Франция, Италия вместе с Германией фактически разделили Чехословакию. Все это все равно окончилось грандиозной войной, продолжением экспансии Гитлера. Поскольку это заявил Путин, а не второстепенные чиновники, значит, назад пути нет. То есть либо меняется Путин, либо Украина будет в обороне, будет уничтожать российскую энергетику, чтобы довести агрессора до хаоса. Любая договоренность нуждается в силовом подтверждении", — заявил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ призывают Украину не тянуть с переговорами, потому что Киев не получит лучших предложений, чем те, которые уже озвучил Путин.



