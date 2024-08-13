Стало известно, сколько времени ВСУ должны держать захваченные территории, чтобы повлиять на переговоры с РФ

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Ткачик Олеся
ВСУ и НАТО нечего бояться из-за событий в Курской области, на это указывает реакция кремлевского диктатора, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Война в Украине
По его словам, также важно, что попытки остановить продвижение ВСУ в Курщине и отбить населенные пункты назад так и не были названы военной операцией. Кремль обозначил это как КТО – контртеррористическую операцию. Путин говорил о "масштабной провокации", а не о полноценном наступлении ВСУ. При этом контроль над этой "КТО" был отдан ФСБ, а не армии.
По его словам, Путин не признает прорыв в Курской области, чтобы не реагировать на него соответствующим образом, в частности объявлять мобилизацию, ведь реакция россиян на это будет негативной.
Голобуцкий считает, что через 1-2 недели будет понятно, удастся ли России вытеснить ВСУ из Курщины быстро и минимальным отвлечением ресурсов, потому что до сих пор нет подтверждений, что враг опрокидывает подразделения с востока на Курщину – только слухи. Соответственно, говорит эксперт, на данный момент "Курская офензива" – больше ИПСО, чем реализация стратегии. То есть, имеет большее психологическое влияние, чем военное.
По его мнению, сейчас следует начинать создание параллельных российских административных институтов условной Свободной России на захваченных территориях. Назначать должностных лиц, налаживать регистрацию, социальные процессы, экономическую жизнь, идеологическую обработку населения. Фактически, подчеркивает эксперт, делать то, что делают российские оккупанты на украинских территориях.
По мнению Голобуцкого, сейчас все зависит от ВСУ и командования. Прежде всего, как долго удастся удержать захваченное и дотянут ли до момента новых переговоров – то есть до ноября минимум.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил в Курскую область своего помощника.
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