Стало известно, сколько времени ВСУ должны держать захваченные территории, чтобы повлиять на переговоры с РФ

ВСУ и НАТО нечего бояться из-за событий в Курской области, на это указывает реакция кремлевского диктатора, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Война в Украине

"Если бы Путин мог – и хотел – то уже дал бы сигнал на применение тактического ядерного оружия в ответ на захват своих территорий. Он же просто озвучил ожидание потери контроля еще над территориями минимум Брянщины. Несмотря на явную злобу и беспокойство, отчетливо видные на лице, Путин старался демонстрировать, что ему безразлична потеря контроля над частью территории России, массовый плен, бегство тиктокеров", — отметил эксперт.

По его словам, также важно, что попытки остановить продвижение ВСУ в Курщине и отбить населенные пункты назад так и не были названы военной операцией. Кремль обозначил это как КТО – контртеррористическую операцию. Путин говорил о "масштабной провокации", а не о полноценном наступлении ВСУ. При этом контроль над этой "КТО" был отдан ФСБ, а не армии.

"То есть Путин явно не хочет, чтобы ситуация внутри России воспринималась иначе, чем мелкая диверсия. С минимальным вниманием общества. И у него есть все основания рассчитывать на именно такое восприятие. Так как можно верить российской социологии, теперь лишь около 20% россиян интересуется "СВО" – а было более 70%. Поэтому Путин может рассчитывать на минимум внимания к Курскому фронту", — говорит Голобуцкий.

По его словам, Путин не признает прорыв в Курской области, чтобы не реагировать на него соответствующим образом, в частности объявлять мобилизацию, ведь реакция россиян на это будет негативной.

Голобуцкий считает, что через 1-2 недели будет понятно, удастся ли России вытеснить ВСУ из Курщины быстро и минимальным отвлечением ресурсов, потому что до сих пор нет подтверждений, что враг опрокидывает подразделения с востока на Курщину – только слухи. Соответственно, говорит эксперт, на данный момент "Курская офензива" – больше ИПСО, чем реализация стратегии. То есть, имеет большее психологическое влияние, чем военное.

"Чтобы это действительно стало аргументом на мирных переговорах, ВСУ должно удержаться на Курщине до момента переговоров – 2 месяца минимум. Ну и военная операция должна развиться в военно-политическую", – считает эксперт.

По его мнению, сейчас следует начинать создание параллельных российских административных институтов условной Свободной России на захваченных территориях. Назначать должностных лиц, налаживать регистрацию, социальные процессы, экономическую жизнь, идеологическую обработку населения. Фактически, подчеркивает эксперт, делать то, что делают российские оккупанты на украинских территориях.

По мнению Голобуцкого, сейчас все зависит от ВСУ и командования. Прежде всего, как долго удастся удержать захваченное и дотянут ли до момента новых переговоров – то есть до ноября минимум.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил в Курскую область своего помощника.



