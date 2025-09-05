Стало известно, сколько времени на продолжение войны выручил Путин в Китае

Последний год стратегический горизонт планирования Путина – это 5-6 месяцев. В Пекине он выиграл для себя это время. Он снова верит в новое наступление, хотя еще полгода назад он верил так же в летнее наступление. Но на самом деле диктатор просто снова тянет время. Такое мнение высказали политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы можем на 100% утверждать, что Китай пообещал Путину не изменять правила торговли в последующие несколько месяцев. Проще говоря, Пекин не будет усложнять финансовые и логистические цепочки, но точно так же, как до этого Пекин не будет продавать оружие России. Здесь следует отметить: правила торговли не изменяются и с Украиной. Напомню, что КНР – наш крупнейший торговый партнер и ключевой поставщик БПЛА", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко говорит, что с большой долей вероятности Китай пообещал РФ некоторое время выкупать часть нефти, которая должна была идти в Индию. Проще говоря, падение нефтяной выручки Москвы будет не 30, а 10-15%. Правда, во всем этом есть два важных нюанса.

По словам эксперта, первый нюанс заключается в том, что Китай для России становится покупателем последней надежды и имеет возможность требовать максимальных скидок, чего Москва действительно боится.

Второй нюанс – до последнего времени Китай как нефтезависимое государство всегда очень тщательно относился к диверсификации и никогда до сих пор не позволял какому-либо продавцу занимать привилегированное положение. Поэтому существует вероятность, что такая "щедрость" будет временной. Или Россия вынуждена будет идти на уступку судьбы в нефтедобыче и даже транспортировке. При любых обстоятельствах – это ловушка для РФ.

