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Стало известно, сколько украинских журналистов погибло в результате агрессии РФ

Из-за российской агрессии погибли 76 украинских журналистов

сегодня, 23:31
Автор:
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Марьян Ощановский
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В результате агрессии России против Украины погибли 76 журналистов. 10 из них погибли при выполнении профессиональной деятельности. Соответствующие данные приводит Институт массовой информации.

Стало известно, сколько украинских журналистов погибло в результате агрессии РФ

На войне в Украине продолжают гибнуть медийщики. Фото из открытых источников

В марте 2024 года стало известно о гибели на фронте четырех журналистов, защищавших Украину от российских захватчиков.

Как сообщает ИМИ, медийщик Петр Цурукин более полугода считался пропавшим без вести (о гибели стало известно 18 марта); журналист-расследователь Олег Шемчук изчез под Бахмутом в сентябре 2022 года (о гибели стало известно 3 марта); о гибели коммуникационщика Дмитрия Синченко стало известно 8 марта (пропал без вести в конце августа прошлого года); экс-инженер телестудии на hromadske Николай Оранский погиб 22 марта во время боевого задания под Роботиным в Запорожской области, он являлся оператором БПЛА в 118-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий. Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.



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Источник: https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova-za-berezen-2024-roku-i60467?fbclid=IwAR2Qp63Z7RPm3qAB_fSXImihUhdz0hglz_RIDXFPo6pzYliLa16nejOD2qs_aem_AV7zaNJNysMB_R8padxbDSkkaRl4jP6PpIc2paSEanwAfpU6Cj6pkJ6xe5pxAXjJ-pYkvEQ_yn-UM9AeKCbRjMq3
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