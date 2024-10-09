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Стало известно, сколько украинцев верят в победу над РФ и при каких обстоятельствах

Украинцы верят, что Россию можно победить в войне, но необходима регулярная помощь западных партнеров

сегодня, 14:01
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Ткачик Олеся

Более 80% украинцев уверены, что при должной поддержке от союзников Украина сможет одержать победу в войне против России. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование продолжалось с 20 сентября по 3 октября 2024 года.

Стало известно, сколько украинцев верят в победу над РФ и при каких обстоятельствах

Победа Украины

Согласно опросу, 81% украинцев верят, что в условиях постоянной поддержки со стороны западных союзников Украина способна добиться успеха в войне. Только 14% считают, что Россия слишком сильна, а 6% респондентов не смогли определиться со своей позицией.

При этом в КМИС отмечают, что с декабря 2023 по сентябрь 2024 во всех регионах, кроме Западной Украины, наблюдается снижение уровня уверенности в победе. Более всего это заметно на Востоке страны: там количество людей, верящих в возможность успеха, снизилось с 79% до 67%.

Также за этот период на 7% возросло количество тех, кто считает, что Россия слишком сильна и что Украина не сможет нанести ей поражение.

Кроме этого, опрос показал изменение в отношении украинцев к позиции Запада. С февраля по сентябрь 2024 года уменьшилась доля тех, кто считает, что Запад устал от войны в Украине – с 44% до 38%. 54% респондентов соглашаются с тем, что союзники стремятся к завершению войны на условиях, приемлемых для Украины, и продолжают оказывать необходимую помощь. В феврале этот показатель составил 49%.

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 989 респондентов из всех регионов Украины, находящихся под контролем правительства. Ошибка выборки не превышает 4,1%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что западные союзники хотят, чтобы Украина была "более гибкой" в вопросе прекращения войны и переговоров с Россией.




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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1438&page=1
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