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Стало известно, сколько техники и личного состава уничтожила Украина на третий день контрнаступления

Украина уже несколько дней находится в контрнаступлении на южном направлении, появилась новая оперативная информация

сегодня, 02:10
Автор:

Slava Kot
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Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил результаты третьих суток украинского контрнаступления в Херсонском направлении. Соответствующее видео появилось на официальной странице ОК "Юг".

Стало известно, сколько техники и личного состава уничтожила Украина на третий день контрнаступления

Украина уничтожила технику и россиян на третий день контрнаступления. Фото из открытых источников

Пока ситуация сложная, но под контролем украинского государства. Враг и дальше атакует без существенных изменений в составе и положении его подразделений. Так, стало известно, что российская армия осуществляет дистанционное минирование происков к своим рубежам.

Также стало известно, что враг нанес авиационный удар по Березнеговатской общине парой вертолетов. Человеческие потери отсутствуют. Также российская армия наносила удары по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома, пострадавших среди населения нет.

Спикер ОК "Юг" также доложил, что украинская авиация нанесла 24 удара по местам противника – командным и опорным пунктам, логистическим центрам, боевым позициям. Также артиллерийскими подразделениями украинской армии нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и системам залпового огня.

Далее Владислав Назаров сообщил, что украинские силы удерживали Каховский мост под плотным контролем, поэтому оккупанты не смогли использовать его для логистики. Спикер подчеркнул, что попадания результативны, а повреждения значительны. И добавил, что была уничтожена понтонная переправа. И заявил о ликвидации техники и военных:

  • 12 танков Т-72;
  • 18 единиц автобронетехники;
  • Система "Сонцепек";
  • Комплекс "Бук М-3";
  • 5 гаубиц "МСТА-Б";
  • Гаубица "Акация";
  • 6 складов боеприпасов;
  • 201 русский солдат.

Также представитель добавил, что окончательные данные еще разведываются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о количестве уничтоженной техники в первый день контрнаступления Украины.




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Источник: https://fb.watch/ffEDLrA61A/
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