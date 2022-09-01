Стало известно, сколько техники и личного состава уничтожила Украина на третий день контрнаступления

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Slava Kot
Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил результаты третьих суток украинского контрнаступления в Херсонском направлении. Соответствующее видео появилось на официальной странице ОК "Юг".
Украина уничтожила технику и россиян на третий день контрнаступления. Фото из открытых источников
Пока ситуация сложная, но под контролем украинского государства. Враг и дальше атакует без существенных изменений в составе и положении его подразделений. Так, стало известно, что российская армия осуществляет дистанционное минирование происков к своим рубежам.
Также стало известно, что враг нанес авиационный удар по Березнеговатской общине парой вертолетов. Человеческие потери отсутствуют. Также российская армия наносила удары по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома, пострадавших среди населения нет.
Спикер ОК "Юг" также доложил, что украинская авиация нанесла 24 удара по местам противника – командным и опорным пунктам, логистическим центрам, боевым позициям. Также артиллерийскими подразделениями украинской армии нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и системам залпового огня.
Далее Владислав Назаров сообщил, что украинские силы удерживали Каховский мост под плотным контролем, поэтому оккупанты не смогли использовать его для логистики. Спикер подчеркнул, что попадания результативны, а повреждения значительны. И добавил, что была уничтожена понтонная переправа. И заявил о ликвидации техники и военных:
Также представитель добавил, что окончательные данные еще разведываются.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о количестве уничтоженной техники в первый день контрнаступления Украины.
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