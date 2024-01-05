Стало известно, сколько стран обучают украинских военных

С обучением военнослужащих Украине помогают 34 государства. При этом за границей проходят подготовку десятки тысяч украинских бойцов. Об этом в интервью "Армии Inform" рассказал генерал -майор, начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВС Украины Алексей Таран, передает портал "Комментарии".

Бойцы ВСУ тренируются за рубежом. Фото из открытых источников

По словам генерал-майора, бойцы ВСУ проходят военную подготовку в США, Великобритании, Норвегии, Канаде, Австралии, Северной Македонии, Косово, Молдове, Грузии, Албании и в большинстве стран ЕС.

Алексей Таран рассказал, что в состав миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUMAM) не входят Венгрия, Хорватия, Австрия, хотя их инструкторы также принимают участие в подготовке украинских военнослужащих. Он отметил, что страны-партнеры, оказывающие помощь в подготовке украинских военных, делают это в составе организационных европейских структур.

По словам генерал-майора, ключевую роль в содействии безопасности Украины играют структуры SAG-U и EUMAM.

Алексей Таран рассказал, что основная функция этих структур заключается в организации, обеспечении и координации подготовки бойцов ВСУ на территории стран-партнеров. В частности, в союзных странах проходят обучение новобранцы, которые никогда не держали в руках оружие, а также осуществляется восстановление боеспособности подразделений, штабов боевых бригад, которые воевали и понесли потери.

Генерал-майор добавил, что ключевую роль в подготовке украинцев играют США и Германия.

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