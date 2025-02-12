Стало известно, сколько стоило отбить вражескую ракетную атаку на Киев

Под утро 12 февраля Россия совершила атаку баллистическими ракетами на Киев. В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской обл. и один из Крыма. В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 08:30 подтверждено сбивание шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БПЛА типа Shahed.

Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для отражения шести ракет РФ во время атаки на Киев Украина использовала десять ракет Patriot. Это стоило 30 млн долларов.

Об этом он заявил перед встречей с министром финансов США Скоттом Бессентом, пишет издание " Укринформ ".

"Сегодня по шести баллистическим ракетам выпущено 10 ракет с Patriot. Это 30 млн долларов", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что народная депутат Украины Марьяна Безугла, как писал портал "Комментарии", показала последствия ночной атаки и прокомментировала якобы сбитие всех целей. “Когда Воздушные силы в который раз врут об "обломках" и идут на поводу у Сырского, сокращая ПВО. Вот "обломки" в моем округе — Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты. Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем", — написала нардепка в своем Telegram-канале.

Также позже она вспомнила ущерб F-16. Кстати, где обнародованы результаты расследования ущерба F-16 комплексом Patriot, которые Сырский обещал в сентябре 2024 года? Прошло уже около полугода, тишина. С тех пор уже были и другие "friendly fire", — написала Безугла.



