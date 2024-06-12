Стало известно, сколько средств получила Сумщина на строительство фортификаций

Сумская областная государственная администрация работает над усилением обороноспособности региона, активно разворачивая программу строительства инженерно-фортификационных объектов на 2024 год.

Оборонные мероприятия в Сумской области: фортификационные сооружения

В частности, в 2023 году было выделено 108 миллионов гривен, тогда как в 2024 году эта сумма выросла почти до 2.33 миллиарда гривен. Эти средства предусмотрены на строительство военных инженерно-технических сооружений, фортификационного оборудования оборонных рубежей, а также системы невзрывных заграждений.

Власти области активно работают над реализацией этих проектов. Однако детали фактического использования средств и результаты строительства являются "секретными". Согласно закону, некоторая информация в области обороны подлежит ограничению, однако это также создает почву для потенциального злоупотребления и коррупции.

Запрашиваемая информация о перечне подрядных организаций по строительству фортификационных сооружений является служебной информацией в соответствии с п.2 части первой статьи 9 Закона Украины "О доступе к публичной информации", так как указанная информация относится к сфере обороны страны. Вред от распространения запрашиваемой информации преобладает общественный интерес в ее получении”, — говорится в сообщении Сумской ОВА

Напомним, что в период 2023-2024 годов активное строительство фортификационных сооружений стало ключевым направлением оборонной стратегии Украины в регионах Донецкой и Луганской областей. Однако проекты, которые имели целью значительно повысить обороноспособность этих критических зон, сталкиваются с многочисленными вызовами, связанными с реализацией на постоянно находящихся под угрозой территориях.