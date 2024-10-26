До ближайшего понедельника в Курскую область РФ доставят пять тысяч северокорейских солдат.

КНДР отправляет военных на войну против Украины. Фото из открытых источников

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Собеседник рассказал, что военные являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их доставляют из Владивостока на борту транспортных самолетов Ил-76 на военный аэродром в европейской части России, после чего отправляют в зону боевых действий.

Чиновник заявил, что были неоднозначные сигналы о том, будут ли отправлены дополнительные войска КНДР для участия в боевых действиях на территории Украины. Северокорейские военные концентрируются только в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад не прочь повторить в Украине сценарий, реализованный в Грузии, считает политолог Тарас Загородний. "Большинство западных партнеров, в частности Вашингтон и Берлин, смотрят на Украину с немым вопросом: "Когда вы уже наконец-то сдохнете для того, чтобы мы снова могли нормально общаться с Путиным и вернуться к довоенному состоянию отношений с РФ?". Команда Джо Байдена в случае из Украины хочет повторить историю с Грузией. Как мы знаем, Запад фактически простил России вторжение в Грузию в 2008 году, а Барак Обама после аннексии грузинских территорий ел гамбургеры с Дмитрием Медведевым", — сказал он.