На складах в Торопке Тверской области Украина уничтожила трехмесячный запас боеприпасов для российской армии.

РФ продолжает терять склады со снарядами. Фото из открытых источников

Как пишет The New York Times, глава Центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг считает, что в результате украинской атаки в Торопце могло быть уничтожено 30 000 тонн снарядов или примерно 750 000 единиц снарядов.

"Это запас боеприпасов на два-три месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах. Мы увидим влияние этих потерь на фронте в ближайшие недели", — заявил Антс Кивиселг.

Издание пишет, что остается также непонятным, каким видом оружия Украина атаковала склады. Старший научный сотрудник авиации и технологий Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил, что для уничтожения снарядов хватило бы маломощного беспилотника, если боеприпасы хранились под открытым небом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом. Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО. "Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. "Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил он.