logo

BTC/USD

68446.54

ETH/USD

2507.49

LTC/USD

69.90

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько РФ накопила ракет и куда планирует нанести сокрушительный удар
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько РФ накопила ракет и куда планирует нанести сокрушительный удар

Россия накопила до 150 ракет разных типов

сегодня, 17:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россия, вероятно, накапливает до 150 ракет разных типов для возможного массированного удара по Украине, об этом в эфире "Эспрессо" заявил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Стало известно, сколько РФ накопила ракет и куда планирует нанести сокрушительный удар

Ракетный удар

По его словам, Россия уже некоторое время не наносила массированных ракетных атак по территории Украины, преимущественно используя ударные дроны Shahed. Эксперт считает, что эти атаки направлены не только на создание психологического давления, но и на подрыв экономической стабильности Украины, что влияет на ее обороноспособность.

"Можем предположить, что ракеты, которые враг не применять для атак по Украине, Россия накапливает для массированного ракетного удара. По данным разных экспертов, есть информация о том, что Россия сегодня сохраняет потенциал от 100 до 150 ракет разных типов для массированного удара по Украине. В частности, ракеты класса воздуха-земля Х-101 и Х-555, а также крылатые и баллистические ракеты", — пояснил Рябых.

Эксперт добавил, что Россия может готовить очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, способность противника нанести масштабный террористический удар по Украине остается. Сейчас, говорит он, можно наблюдать за действиями РФ, в частности атаками дронов, которые могут истощать нашу систему ПВО и ПРО.

Кроме того, добавил Рябых, Россия также пытается найти оптимальные маршруты для ракетных ударов. По идее, предположил он, противник готовится к атакам на подстанции, питающие украинские АЭС. Однако стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась, и теперь у Украины также есть средства, которые могут нанести вред энергетической инфраструктуре агрессора, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда РФ может нанести сокрушительный удар по украинской энергетике.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rosiya-ymovirno-pidgotuvala-do-150-raket-riznikh-tipiv-dlya-masovanogo-obstrilu-ukraini-defense-express
Теги:

Новости

Все новости