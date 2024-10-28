Стало известно, сколько РФ накопила ракет и куда планирует нанести сокрушительный удар

Россия, вероятно, накапливает до 150 ракет разных типов для возможного массированного удара по Украине, об этом в эфире "Эспрессо" заявил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Ракетный удар

По его словам, Россия уже некоторое время не наносила массированных ракетных атак по территории Украины, преимущественно используя ударные дроны Shahed. Эксперт считает, что эти атаки направлены не только на создание психологического давления, но и на подрыв экономической стабильности Украины, что влияет на ее обороноспособность.

"Можем предположить, что ракеты, которые враг не применять для атак по Украине, Россия накапливает для массированного ракетного удара. По данным разных экспертов, есть информация о том, что Россия сегодня сохраняет потенциал от 100 до 150 ракет разных типов для массированного удара по Украине. В частности, ракеты класса воздуха-земля Х-101 и Х-555, а также крылатые и баллистические ракеты", — пояснил Рябых.

Эксперт добавил, что Россия может готовить очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, способность противника нанести масштабный террористический удар по Украине остается. Сейчас, говорит он, можно наблюдать за действиями РФ, в частности атаками дронов, которые могут истощать нашу систему ПВО и ПРО.

Кроме того, добавил Рябых, Россия также пытается найти оптимальные маршруты для ракетных ударов. По идее, предположил он, противник готовится к атакам на подстанции, питающие украинские АЭС. Однако стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась, и теперь у Украины также есть средства, которые могут нанести вред энергетической инфраструктуре агрессора, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда РФ может нанести сокрушительный удар по украинской энергетике.



