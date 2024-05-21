Стало известно, сколько РФ еще сможет вести войну высокой интенсивности

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Ткачик Олеся
По состоянию на данный момент российские оккупанты пытаются "прогрызть" оборону украинских военных при этом на разных участках фронта, говорит Сергей Грабский. При этом, добавил эксперт, ресурсы захватчиков истощаются, и они это очень хорошо понимают.
Война в Украине
Как считает эксперт, сейчас оккупанты пошли ва-банк, поскольку бросают все имеющиеся у них ресурсы, чтобы достичь хотя бы каких-то тактических преимуществ. При этом, по его словам, оккупанты не имеют весомых успехов, и это заслуга невероятных усилий украинских защитников, которые держат линию фронта.
По его словам, сейчас российские террористы предпринимают попытки захватить Часов Яр в Донецкой области. При этом враг рассчитывает на усложнение оперативной обстановки, связанной с тем, что он приблизится к рокаде — дороге, которая идет параллельно линии фронта Константиновка — Краматорск. Грабский предполагает, что такое приближение оккупантов, действительно, может иметь последствия для военных и обеспечения подразделений всем необходимым.
Кроме того, по словам эксперта, оккупанты пытаются прорваться также и в Константиновку, поскольку этот город имеет очень важный железнодорожный пункт. С его помощью также идет обеспечение украинских военных.
При этом, по прогнозу Грабского, чрезвычайно тяжелые и изнурительные бои будут продолжаться еще минимум месяц. Далее на фронт должны прийти серьезные объемы военной помощи от западных партнеров, что изменит ситуацию на фронте.
Военный эксперт добавил, есть информация о том, что некоторые базы оккупантов опустошены на 40%. При этом, по его прогнозу, захватчики будут пытаться поддерживать свое давление на фронте и смогут это делать как минимум до конца 2026 года, а возможно даже и до 2027 года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, смогут ли кафиры пойти в наступление в Сумской области.
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