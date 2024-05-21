Стало известно, сколько РФ еще сможет вести войну высокой интенсивности

По состоянию на данный момент российские оккупанты пытаются "прогрызть" оборону украинских военных при этом на разных участках фронта, говорит Сергей Грабский. При этом, добавил эксперт, ресурсы захватчиков истощаются, и они это очень хорошо понимают.

Война в Украине

Как считает эксперт, сейчас оккупанты пошли ва-банк, поскольку бросают все имеющиеся у них ресурсы, чтобы достичь хотя бы каких-то тактических преимуществ. При этом, по его словам, оккупанты не имеют весомых успехов, и это заслуга невероятных усилий украинских защитников, которые держат линию фронта.

“Наши ребята ведут просто безумно тяжелые бои. Я бы сказал так, что военная история в будущем будет изучать кейс зимы-весны 2024 как один из самых сложных этапов в нашей войны”,

– подчеркнул Сергей Грабский.

По его словам, сейчас российские террористы предпринимают попытки захватить Часов Яр в Донецкой области. При этом враг рассчитывает на усложнение оперативной обстановки, связанной с тем, что он приблизится к рокаде — дороге, которая идет параллельно линии фронта Константиновка — Краматорск. Грабский предполагает, что такое приближение оккупантов, действительно, может иметь последствия для военных и обеспечения подразделений всем необходимым.

Кроме того, по словам эксперта, оккупанты пытаются прорваться также и в Константиновку, поскольку этот город имеет очень важный железнодорожный пункт. С его помощью также идет обеспечение украинских военных.

При этом, по прогнозу Грабского, чрезвычайно тяжелые и изнурительные бои будут продолжаться еще минимум месяц. Далее на фронт должны прийти серьезные объемы военной помощи от западных партнеров, что изменит ситуацию на фронте.

Военный эксперт добавил, есть информация о том, что некоторые базы оккупантов опустошены на 40%. При этом, по его прогнозу, захватчики будут пытаться поддерживать свое давление на фронте и смогут это делать как минимум до конца 2026 года, а возможно даже и до 2027 года.

"Вот это то время, которое мы имеем для того, чтобы сопротивляться",

– отметил эксперт.

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