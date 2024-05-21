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Стало известно, сколько РФ еще сможет вести войну высокой интенсивности

У россиян есть ресурс, чтобы продолжать войну еще как минимум до конца 2026 года, а может даже и дольше, отметил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, сейчас оккупанты хотят «прогрызть» нашу оборону

сегодня, 17:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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По состоянию на данный момент российские оккупанты пытаются "прогрызть" оборону украинских военных при этом на разных участках фронта, говорит Сергей Грабский. При этом, добавил эксперт, ресурсы захватчиков истощаются, и они это очень хорошо понимают.

Стало известно, сколько РФ еще сможет вести войну высокой интенсивности

Война в Украине

Как считает эксперт, сейчас оккупанты пошли ва-банк, поскольку бросают все имеющиеся у них ресурсы, чтобы достичь хотя бы каких-то тактических преимуществ. При этом, по его словам, оккупанты не имеют весомых успехов, и это заслуга невероятных усилий украинских защитников, которые держат линию фронта.

“Наши ребята ведут просто безумно тяжелые бои. Я бы сказал так, что военная история в будущем будет изучать кейс зимы-весны 2024 как один из самых сложных этапов в нашей войны”,
– подчеркнул Сергей Грабский.

По его словам, сейчас российские террористы предпринимают попытки захватить Часов Яр в Донецкой области. При этом враг рассчитывает на усложнение оперативной обстановки, связанной с тем, что он приблизится к рокаде — дороге, которая идет параллельно линии фронта Константиновка — Краматорск. Грабский предполагает, что такое приближение оккупантов, действительно, может иметь последствия для военных и обеспечения подразделений всем необходимым.

Кроме того, по словам эксперта, оккупанты пытаются прорваться также и в Константиновку, поскольку этот город имеет очень важный железнодорожный пункт. С его помощью также идет обеспечение украинских военных.

При этом, по прогнозу Грабского, чрезвычайно тяжелые и изнурительные бои будут продолжаться еще минимум месяц. Далее на фронт должны прийти серьезные объемы военной помощи от западных партнеров, что изменит ситуацию на фронте.

Военный эксперт добавил, есть информация о том, что некоторые базы оккупантов опустошены на 40%. При этом, по его прогнозу, захватчики будут пытаться поддерживать свое давление на фронте и смогут это делать как минимум до конца 2026 года, а возможно даже и до 2027 года.

"Вот это то время, которое мы имеем для того, чтобы сопротивляться",
– отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, смогут ли кафиры пойти в наступление в Сумской области.




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Источник: https://uatv.ua/uk/rf-pishla-va-bank-ale-yiyi-resursy-vysnazhuyutsya-grabskyj-pro-sytuatsiyu-na-fronti/
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