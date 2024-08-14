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Ткачик Олеся
Курская группировка до наступления Сил обороны насчитывала до 10 тысяч человек, об этом в Фейсбуке сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его информации, в течение первой недели наступления ВСУ в плен попало 2 тысячи россиян.
Бои в Курской области
При этом, по его информации, за время усиления курской группировки они получили дополнительно до 6 тысяч людей, еще около 4 тысяч военных в процессе доставки. То есть, условно, в Курской области до 15 тысяч российских военных, из которых 8 тысяч это мягко говоря не боеспособные подразделения, состоящие преимущественно из срочников.
Как говорит Коваленко, россиянам, чтобы купировать наступление ВСУ в Курской области, а затем вернуть себе территорию, которая уже составляет на сейчас более 1 100 квадратных километров нужно очень много военных.
По его мнению, очень вероятно, что в этом году в Судже Новый Год будут встречать по украинскому времени и с поздравлениями украинского президента.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда ОДКБ придет на помощь РФ в Курской области.
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