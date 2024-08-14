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Стало известно, сколько РФ должна собрать военных, чтобы затормозить продвижение ВСУ на Курщине

Судя по всему, Суджа будет встречать Новый год по украинскому времени, ее РФ в ближайшее время не отвоюет

сегодня, 19:30
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Ткачик Олеся

Курская группировка до наступления Сил обороны насчитывала до 10 тысяч человек, об этом в Фейсбуке сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его информации, в течение первой недели наступления ВСУ в плен попало 2 тысячи россиян.

Стало известно, сколько РФ должна собрать военных, чтобы затормозить продвижение ВСУ на Курщине

Бои в Курской области

"Количество ликвидированных россиян на этом плацдарме пока точно неизвестно. Кроме того, у курской группировки была одна из худших в оккупационных войсках штатных комплектаций подразделений техникой. Дефицит техники на подразделение превышал 70%", — сообщил Коваленко.

При этом, по его информации, за время усиления курской группировки они получили дополнительно до 6 тысяч людей, еще около 4 тысяч военных в процессе доставки. То есть, условно, в Курской области до 15 тысяч российских военных, из которых 8 тысяч это мягко говоря не боеспособные подразделения, состоящие преимущественно из срочников.

Как говорит Коваленко, россиянам, чтобы купировать наступление ВСУ в Курской области, а затем вернуть себе территорию, которая уже составляет на сейчас более 1 100 квадратных километров нужно очень много военных.

"На первом этапе, блокирование наступления, российским войскам понадобиться от 30 до 50 тысяч тел. Только, чтобы затормозить и последовательно остановить Силы обороны. А вот само контрнаступление потребует значительно больше ресурсов из чего следует самый главный вопрос — где они возьмут это ресурс и сколько им понадобится времени, чтобы его сгруппировать?" — заявил Коваленко.

По его мнению, очень вероятно, что в этом году в Судже Новый Год будут встречать по украинскому времени и с поздравлениями украинского президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда ОДКБ придет на помощь РФ в Курской области.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0HieYURjzgPVhuTkggNE9PfvXC5J9s8dFJmnnWXftqDhytWTwbxGG4wLW2P7MtNvNl
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