Стало известно, сколько ракет выпустила по Украине за день авиация РФ с Беларуси

Вечером 28 августа российская авиация из воздушного пространства Беларуси выпустила не менее пяти ракет. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" в Telegram.

Ракетные обстрелы из Беларуси (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в 19:14 из РФ не менее 5 самолетов кафиров зашли через Мстиславль Могилевской области. Речь идет о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках Ту-22М.

Затем вражеские самолеты прошли через Рогачев в Жовтневом районе Гомельской области. Первый пуск был зарегистрирован в направлении юго-запада в 19:29 над Жовтневым районом.

А дальше эксперты мониторинговой группы фиксировали каждые три минуты пуски ракет, а именно с 19:32 до 19:38. На Туровом и Мозырем были слышны запуски ракет. Минимум с 19:29 до 19:39 было запущено 5 ракет.

Кроме этого, есть информация о звуках 5 взрывов или пусков ракет, которые были слышны над Микашевичами, Лунинцем и Столином. С 19:44 до 19:53 около 5 российских ракет вернулись через Мстиславль обратно в РФ.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Ровенской области прогремели взрывы. 28 августа на территории Ровенской области прогремели несколько взрывов. Появилась информация о прилетах. Местные СМИ, ссылаясь на информацию очевидцев, пишут о том, что на севере региона были слышны взрывы. Кроме этого. в одном из городов даже был виден дым. А Telegram-каналы сообщают о двух мощных взрывах как минимум. В частности, пишут о прилетах в городе Сарны. Местные сняли на видео в небе следы, похожие на работу ПВО. В 20:00 в Ровенской области отменили воздушную тревогу. Сообщается, что на место отправились спасатели и медики. Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль подтвердил ракетный удар по Сарнам.

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