Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях армии оккупантов по состоянию на 11 августа. Об этом пишет Генштаб ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

• личного состава — около 43000 (+200) человек ликвидировано ‒ 1846 (+14) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14) ед;

• артиллерийских систем – 974 (+3) ед;

• РСЗО — 261 (+0) ед;

• средства ПВО — 134 (+1) ед;

• самолетов – 232 (+0) ед;

• вертолетов – 193 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 772 (+6);

• крылатые ракеты – 185 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 3018 (+13) ед;

• специальная техника – ​​90 (+1).

Отмечается, что наибольших потерь противник понес на Донецком направлении.

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