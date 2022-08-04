Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии противника по состоянию на 4 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 августа по 4 августа ориентировочно составили:

• личного состава- около 41500 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1789 (+15) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед;

• артиллерийских систем – 946 (+7) ед;

• РСЗО — 260 (+1) ед;

• средства ПВО — 118 (+0) ед;

• самолетов – 223 (+0) ед;

• вертолетов – 191 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 742 (+2);

• крылатые ракеты — 182 (+2);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2960 (+38) ед;

• специальная техника – ​​83 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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