logo

BTC/USD

22940.00

ETH/USD

1628.23

LTC/USD

58.71

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

39.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях

сегодня, 10:29
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии противника по состоянию на 4 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 августа по 4 августа ориентировочно составили:

• личного состава- около 41500 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1789 (+15) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед;

• артиллерийских систем – 946 (+7) ед;

• РСЗО — 260 (+1) ед;

• средства ПВО — 118 (+0) ед;

• самолетов – 223 (+0) ед;

• вертолетов – 191 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 742 (+2);

• крылатые ракеты — 182 (+2);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2960 (+38) ед;

• специальная техника – ​​83 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский назвал единственную страну, которая способна повлиять на Путина и остановить войну в Украине. Президент Украины уверен, что Китай может влиять на Россию. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что белорусская армия начала проверку боевой готовности, – Генштаб. Между тем, подразделения белорусских военных усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Россия нашла способ доставлять нефть в обход санкций: какая страна ей в этом помогает. Россия использует нефтяной терминал Египта, чтобы в обход санкций не прекращать поставки нефти. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Краматорске коп и начальник военкомата "отмазывали" и "помогали" избежать мобилизации. Начальник военкомата и правоохранитель требовали 2 тысячи долларов за справку. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!