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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 10:24
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 20 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 20 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 38750 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1700 (+9) ед;

• боевых бронированных машин  ‒ 3905 (+13) ед;

• артиллерийских систем – 856 (+5) ед;

• РСЗО — 250 (+2) ед;

• средства ПВО — 113 (+0) ед;

• самолетов – 221 (+1) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 703 (+10);

• крылатые ракеты – 167 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2775 (+8) ед;

• специальная техника – ​​70 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что больше 4-х десятков оккупантов, Грады, гаубицы: подробности атаки авиации ВСУ на юге. ВСУ продолжают усиливать давление на юге, поджимая оккупантов. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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