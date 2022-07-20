Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 20 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 20 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 38750 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1700 (+9) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3905 (+13) ед;

• артиллерийских систем – 856 (+5) ед;

• РСЗО — 250 (+2) ед;

• средства ПВО — 113 (+0) ед;

• самолетов – 221 (+1) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 703 (+10);

• крылатые ракеты – 167 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2775 (+8) ед;

• специальная техника – ​​70 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что больше 4-х десятков оккупантов, Грады, гаубицы: подробности атаки авиации ВСУ на юге. ВСУ продолжают усиливать давление на юге, поджимая оккупантов.

Читайте также о том, что в Белом доме назвали наказание для России, если Путин снова решится на аннексию в Украине. Москва уже начала подготовку к такому шагу: ввела обращение рубля на оккупированных территориях, блокирует доступ к интернету, преследует людей с проукраинскими взглядами и устанавливает контроль над СМИ.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Путин назвал причину, почему он не встретится с Зеленским. Президент РФ вспомнил о "стамбульских договорённостях" и обвинил Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что прорыв на экономическом фронте: какие шаги и действия украинской власти совсем не помогают бизнес. Эксперты Андрей Гарнат и Илья Несходовский подробно рассказали о неправильных шагах украинской власти в сфере экономики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!