logo

BTC/USD

23462.19

ETH/USD

1539.79

LTC/USD

58.15

USD/UAH

37.00

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Больше 4-х десятков оккупантов, Грады, гаубицы: подробности атаки авиации ВСУ на юге
commentss НОВОСТИ Все новости

Больше 4-х десятков оккупантов, Грады, гаубицы: подробности атаки авиации ВСУ на юге

ВСУ продолжают усиливать давление на юге, поджимая оккупантов

сегодня, 09:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники уничтожили на юге 41 россиянина, РСЗО "Град", три гаубицы "Мста-Б" и "Гвоздику". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится на официальной странице ОК "Юг" в соцсети Facebook.

Больше 4-х десятков оккупантов, Грады, гаубицы: подробности атаки авиации ВСУ на юге

Авиация. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что пара наших штурмовиков и бомбардировщик отработали по скоплению врага, его техники и складу боеприпасов, по батарее РСЗО "Град" в районе Давидового Брода и Терновых Под. Наши штурмовики парно ударили по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик опустошил опорный пункт противника неподалеку. Результаты поражений доразведываются.

Также уничтожен беспилотный разведчик, автомобиль связи и два обычных, полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.

ВСУ поразили несколько командных пунктов, станции управления и базы логистического обеспечения врага.                                                           

В районе Новогригорьевки пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 пыталась нанести поражение. Без потерь. В ответ наши вертолеты парами атаковали скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного. Частично уничтожена минометная батарея.

Напомним, как уже сообщалось, 19 июля в районе Новой Каховки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили российский истребитель Су-35.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме назвали наказание для России, если Путин снова решится на аннексию в Украине. Запад обещает быстрый и жесткий ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина назвали Украину Малороссией и рассказали, какой мир устроит Россию.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/okPivden/videos/1179185572931746/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!