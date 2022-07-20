Больше 4-х десятков оккупантов, Грады, гаубицы: подробности атаки авиации ВСУ на юге

Украинские защитники уничтожили на юге 41 россиянина, РСЗО "Град", три гаубицы "Мста-Б" и "Гвоздику". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится на официальной странице ОК "Юг" в соцсети Facebook.

Авиация. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что пара наших штурмовиков и бомбардировщик отработали по скоплению врага, его техники и складу боеприпасов, по батарее РСЗО "Град" в районе Давидового Брода и Терновых Под. Наши штурмовики парно ударили по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик опустошил опорный пункт противника неподалеку. Результаты поражений доразведываются.

Также уничтожен беспилотный разведчик, автомобиль связи и два обычных, полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.

ВСУ поразили несколько командных пунктов, станции управления и базы логистического обеспечения врага.

В районе Новогригорьевки пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 пыталась нанести поражение. Без потерь. В ответ наши вертолеты парами атаковали скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного. Частично уничтожена минометная батарея.

Напомним, как уже сообщалось, 19 июля в районе Новой Каховки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили российский истребитель Су-35.

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