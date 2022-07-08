logo

BTC/USD

21548.34

ETH/USD

1216.71

LTC/USD

51.83

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении

сегодня, 11:43
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 8 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 36900 (+250) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1637 (+35) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3811 (+14) ед;

• артиллерийских систем – 828 (+13) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 107 (+0) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 187 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 669 (+2);

• крылатые ракеты — 155 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2685 (+20) ед.

• специальная техника – ​​66 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО). В Херсонской области прогремели взрывы. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что тарифы заморожены: о чем говорит решение Кабмина – спасет ли это страну от гуманитарной катастрофы. Прежде всего речь идет о тарифах на электроэнергию, поскольку их регулирование находится в сфере ответственности правительства. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на бывшего премьер министра Японии совершено покушение: в Сети появилось видео нападения. В настоящий момент врачи борются за жизнь Абэ. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что "Мы всерьез еще ничего не начинали": Путин сделал заявление о войне в Украине. Президент РФ Путин на 134-й день войны решил "запугать" Украину. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!