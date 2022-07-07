Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 7 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 36650 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1602 (+2) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3797 (+8) ед;

• артиллерийских систем – 815 (+3) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 107 (+0) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 187 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 667 (+3);

• крылатые ракеты — 155 (+2);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2665 (+17) ед;

• специальная техника – 66 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что блестящие операции ВСУ будут изучать в Пентагоне: как украинская армия повысила свой профессионализм. Эксперт рассказал, в чем просчет российского командования и как украинская армия повышала квалификацию с 2014 года. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Читайте также о том, что на запорожском направлении оккупанты бросились в рассыпную – на поиски дезертиров прибыла ФСБ. Российские спецслужбы ищут 30 дезертиров-оккупантов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что многие немцы считают, что Украина должна отдать РФ часть своих земель: соцопрос. Почти половина немцев считает, что Украина должна отдать РФ часть территорий для прекращения войны.

Также "Комментарии" информировали о том, что Путин берет оперативную паузу в войне: в США объяснили, чем вызвано такое решение Кремля. Американские аналитики описали новые планы РФ по войне в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!