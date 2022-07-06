Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на 6 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 6 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 36500 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1600 (+6) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3789 (+17) ед;

• артиллерийских систем – 812 (+6) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 107 (+2) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 187 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 664 (+4);

• крылатые ракеты — 153 (+9);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2648 (+14) ед;

• специальная техника – 65 (+0);

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

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