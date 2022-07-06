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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 11:45
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на 6 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 6 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 36500 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1600 (+6) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3789 (+17) ед;

• артиллерийских систем – 812 (+6) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 107 (+2) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 187 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 664 (+4);

• крылатые ракеты — 153 (+9);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2648 (+14) ед;

• специальная техника  – 65 (+0);

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что не только Донбасс: в ISW рассказали, какая ключевая цель Путина в войне против Украины. Путин рассчитывает, что благодаря военным действиям удастся покончить с суверенитетом Украины. 

Читайте также о том, что Кремль хочет остановить деятельность агентства по репатриации в Израиль. В Израиле уже готовят ответ на недружественные действия РФ. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине заявили о цифровизации таможни: смогут ли технологии преодолеть коррупцию. По мнению украинской власти – это необходимо для предотвращения коррупции. 

Также "Комментарии" информировали о том, что военный эксперт назвал два города, бои за которые, станут решающим ключом в войне. Левин назвал битвы за Херсон и Мелитополь ключом к будущему в войне. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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