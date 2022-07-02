Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на 2 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 35870 (+120) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1582 (+5) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3737 (+1) ед;

• артиллерийских систем – 800 (+4) ед;

• РСЗО — 246 (+0) ед;

• средства ПВО — 105 (+0) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 186 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 653 (+8);

• крылатые ракеты — 144 (+1);

• корабли/катера- 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2614 (+4) ед;

• специальная техника – 61 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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