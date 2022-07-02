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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 16:50
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на 2 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 35870 (+120) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1582 (+5) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3737 (+1) ед;

• артиллерийских систем  – 800 (+4) ед;

• РСЗО — 246 (+0) ед;

• средства ПВО  — 105 (+0) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 186 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 653 (+8);

• крылатые ракеты — 144 (+1);

• корабли/катера- 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2614 (+4) ед;

• специальная техника – 61 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что теперь, как в Польше: бизнесу выдают деньги – как их получить, в чем риск. В правительстве уже заявили, что главная цель нового проекта — создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Следом за Шойгу в Украину примчался ГерасимовНачальник генштаба РФ Герасимов приехал с "проверкой" в Украину. 

Также "Комментарии" информировали о том, что гарантии безопасности для Украины: насколько Киев продвинулся в вопросе – почему альтернативы НАТО нет. Есть разные точки зрения: от безальтернативного НАТО – до Украины с ее мощнейшей армией в Европе, которая сама станет гарантом для любой страны. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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