Стало известно, сколько лет еще может продолжаться война с Россией

Завершение боевых действий в Украине возможно только после развала России, который может произойти в течение 5-10 лет, об этом в интервью Oboz.ua заявил военный эксперт Роман Свитан.

Война в Украине

Свитан объяснил, что завершение войны, если считать этим завершение боевых действий, возможно только после развала Российской Федерации.

"Пока будет существовать Российская Федерация как "империя", боевые действия не закончатся. Потому что просто не будет механизма их закончить. "Империя" должна расширяться, и они постараются расшириться, а мы будем восстанавливать свою территориальную целостность, восстанавливать свои границы, суверенитет. Это процесс лет на 5-7 как минимум или лет на 10, не меньше", – заявил эксперт.

В то же время, он считает, что процесс развала РФ можно ускорить, тем самым уменьшая потери Украины. Свитан отметил необходимость серьезного санкционного давления на Россию.

По его убеждению, для этого Российскую Федерацию следует признать террористической организацией или государством-спонсором терроризма. Также, говорит он, необходимо признать министерство обороны РФ террористической организацией, равно как ранее ЧВК "Вагнер", являвшаяся частью Минобороны России, была признана террористической организацией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению отдельных военных, ситуация на фронте плохая и Украина проигрывает войну . Они считают, что Украина будет проигрывать и дальше, если будет рассчитывать исключительно на западную помощь, репрессивную мобилизацию и переговоры о суверенитете. При этом известно, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает разрабатывать мирный план и вести переговоры о суверенитете страны.



