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Стало известно, сколько и как Россия заплатила Ирану за дроны

Россия платит Ирану за дроны наличными и военными трофеями

сегодня, 23:45
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Автор:

Лиля Воробьева

РФ передает в Иран наличные средства и разные виды оружия с Запада, захваченные в нашей стране, обменивая их на беспилотники, используемые для уничтожения украинской инфраструктуры. Об этом информирует Sky News .

Стало известно, сколько и как Россия заплатила Ирану за дроны

Иранские дроны (фото из открытых источников)

Медиа утверждает, что военным самолетом РФ тайно перевезены в иранскую столицу наличные средства на сумму 140 млн евро и три образца военных трофеев. Это британская противотанковая ракета NLAW, американская противотанковая ракета Javelin и зенитная ракета Stinger. Как утверждает источник Sky News, эти боеприпасы были в одной из партий военных вооружений, которые предоставили Британия и Соединенные Штаты украинским военным и захвачены военнослужащими РФ.

"Оружие передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий. Такое уже случалось раньше — к примеру, в 2011 году иранцы захватили американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel и в следующем году объявили, что создают его копию", — пишут  журналисты Sky News.

За это Россия получила более 160 беспилотников, прежде всего, 100 дронов-камикадзе Shahed-136, 60 малых дронов Shahed-131 и шесть Mohajer-6, способных сбрасывать боеприпасы.

Как утверждает источник этого издания, буквально в последние дни между Ираном и РФ уже достигнуты договоренности о дальнейших поставках летательных аппаратов на сумму 200 млн евро. Вместе с тем 20 августа пять российских лайнеров доставили дроны из Тегерана в Россию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что разведка США узнала, что Иран требует в России в обмен на свое оружие .



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Источник: https://news.sky.com/story/russia-gave-eur140m-and-captured-western-weapons-to-iran-in-return-for-deadly-drones-source-claims-12741742
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