Стало известно, сколько гражданских остается в Торецке, где вскоре враг может войти в город

Практически каждый день в Торецке и близлежащих районах фиксируют раненых или погибших среди гражданского населения. За прошедшие сутки из Тореца эвакуировали более 10 человек, сообщил начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Донецкой области Павел Дяченко в эфире Общественного радио.

Торецк

По его словам, эвакуация очень усложнена из-за постоянных обстрелов со стороны врага, использующего управляемые авиабомбы и артиллерию. Россияне, говорит Дяченко, постоянно атакуют все населенные пункты прифронтовой зоны, включая Торецк. Однако, по его словам, Нацполиция пытается не покидать людей и продолжает эвакуационные меры. Особенно они подчеркивают необходимость быстрой эвакуации из-за обстрелов и вражеских FPV-дронов.

Он добавил, что даже из тех районов, куда трудно добраться, пытаются эвакуировать людей. Однако физически невозможно эвакуировать в зонах активных стрелковых боев.

По его словам, в Торецке остается около 3 тысяч человек. Случаи возвращения людей после эвакуации уже зафиксированы. В городе официально больше нет детей.

Дяченко также отметил, что большинство эвакуированных из Торецка – это пожилые люди, которые решаются на эвакуацию только в критических ситуациях.

"Работаем по всем направлениям, полностью по территории Донецкой области. Эвакуационные отряды "Белый Ангел" проводят постоянную эвакуацию: это и семьи с детьми, и пожилые люди, и люди с инвалидностью", — подчеркивает спикер.

Кроме того, Дяченко сообщил, что в Торецком обществе почти каждый день фиксируются случаи ранений или гибели людей. Все эти инциденты документируют следственные оперативные группы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам военных, несмотря на тяжелую ситуацию в Торецке, все еще остается много гражданских.



