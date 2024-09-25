Стало известно, сколько еще времени РФ будет уничтожать Харьков, Сумы и Запорожье бомбами

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Ткачик Олеся
Ударами бомбами по Харькову, по Запорожью, по Сумам, по Кривому Рогу, по Херсону, не говоря уже о постоянных атаках на города в Донецкой области Россия повышает ставки, считает политолог Алексей Копытько.
Взрыв
При этом он добавил, что эффективного противоядия этим ударам нет.
По его словам, участники американских выборов показывают, что глубоко вовлекаться в украинскую ситуацию и делать её важной частью повестки они не хотят. Поэтому, считает эксперт, достаточных технических средств до ноября точно не будет. По его мнению, могут быть лишь заявления и точечные улучшения.
Эксперт подчеркнул, что эффект от дальних ударов по России и выноса арсеналов и складов с боеприпасами должен проявиться через пару недель после инцидентов, то есть где-то в начале октября. Если будут ещё такие же успехи – то и давление по фронту может чуть снизиться.
"Осталось полтора месяца. Если у россиян не получится обрушить фронт (даже если будут ещё потери территорий) до выборов, они не смогут разыграть карту помощи Украине как провала Америки. И тональность разговоров в ноябре будет не та, какую они бы хотели. Именно в ноябре будут все реальные решения по 2025 году и в США, и в Европе", — говорит Копытько и добавляет, что придется терпеть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ ударила бомбами по жилым районам Харькова, есть погибшие.
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