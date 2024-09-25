Стало известно, сколько еще времени РФ будет уничтожать Харьков, Сумы и Запорожье бомбами

Ударами бомбами по Харькову, по Запорожью, по Сумам, по Кривому Рогу, по Херсону, не говоря уже о постоянных атаках на города в Донецкой области Россия повышает ставки, считает политолог Алексей Копытько.

Взрыв

"До выборов в США у России остался только один аргумент: повышать интенсивность атак по городам и градус зверств против гражданских. Потому что Силы обороны Украины продолжают отбиваться и сломать их у врага не получается", — подчеркнул Копытько.

При этом он добавил, что эффективного противоядия этим ударам нет.

По его словам, участники американских выборов показывают, что глубоко вовлекаться в украинскую ситуацию и делать её важной частью повестки они не хотят. Поэтому, считает эксперт, достаточных технических средств до ноября точно не будет. По его мнению, могут быть лишь заявления и точечные улучшения.

"Поэтому: там, где получается не игнорировать сигналы тревоги – не игнорируйте. Сейчас важно не шарахаться", — отметил Копытько.

Эксперт подчеркнул, что эффект от дальних ударов по России и выноса арсеналов и складов с боеприпасами должен проявиться через пару недель после инцидентов, то есть где-то в начале октября. Если будут ещё такие же успехи – то и давление по фронту может чуть снизиться.

"Осталось полтора месяца. Если у россиян не получится обрушить фронт (даже если будут ещё потери территорий) до выборов, они не смогут разыграть карту помощи Украине как провала Америки. И тональность разговоров в ноябре будет не та, какую они бы хотели. Именно в ноябре будут все реальные решения по 2025 году и в США, и в Европе", — говорит Копытько и добавляет, что придется терпеть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ ударила бомбами по жилым районам Харькова, есть погибшие.



