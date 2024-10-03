До конца 2024 года в ряды Вооруженных сил Украины хотят мобилизовать еще 200 тысяч человек.

В Украине согласовали новый план мобилизации. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Times со ссылкой на офицер из Одессы, в ВСУ не очень-то верят, что смогут мобилизовать такое количество новобранцев до нового года.

Офицер рассказал изданию, что в настоящее время удается привлечь в ряды украинской армии всего 20% от необходимого количества призывников. Причины недобора разные — коррупция, нехватка кадров и проблемы со здоровьем у мобилизованных.

Военнослужащий призвал НАТО вмешаться и проверить процессы призыва в Украине. Он также считает, что часть финансирования от западных партнеров должна пойти на повышение зарплат украинским военным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении и все ближе подбираются к городу Селидово. Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", враг приблизился к Селидову с юга и может создать большую угрозу ВСУ в городе. "Армия РФ продвинулась на юге и закрепилась в посадках. Прямо оттуда 1-1,5 км в город, создающий большую угрозу для защитников Селидового", — сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности канцлера Олафа Шольца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. "Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", — пояснил спикер правительства Германии. Он также напомнил, что последний раз телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

