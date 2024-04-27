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Стало известно, сколько еще систем Patriot нужно Украине для защиты неба

Для защиты неба ВСУ нужно еще не менее семи систем Patriot

сегодня, 21:38
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot.

Стало известно, сколько еще систем Patriot нужно Украине для защиты неба

Украине не хватает Patriot. Фото из открытых источников

Он призвал партнеров не терять время, продемонстрировать решительность и как можно скорее передать Украине дополнительные Patriot.

"Спасибо всем партнерам, которые уже помогли нам с ПВО. Сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета – это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, уже имеющимися на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot – чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине – и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров. Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, нет сейчас для Европы такой же решимости в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО", — заявил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ukrayini-treba-shonajmenshe-7-sistem-patriot-zvernennya-prez-90601
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