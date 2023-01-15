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Стало известно, сколько еще продлится спасательная операция в Днепре

Борис Филатов рассказал, что видел, как днепряне собственноручно разбирали завалы и оттаскивали автомобили

сегодня, 21:20
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Автор:

Лиля Воробьева

В городе Днепр спасатели еще работают на завалах на месте, где раньше находился многоэтажный жилой дом, в который попала российская ракета. Эта трагедия имела место в жилом массиве Победа. Ожидается, что продолжение спасательной операции продлится примерно до трех часов ночи.

Стало известно, сколько еще продлится спасательная операция в Днепре

Спасательная операция в Днепре (фото из открытых источников)

Об этом сообщает мэр города Днепр Борис Филатов.

Внезапный удар разрушил два из восемнадцати подъездов. Поэтому на месте беды останутся и будут работать спасатели, врачи и представители городских служб. Ведь под завалами находят еще пострадавших горожан.

"Надеемся, что найдем кого-то еще. Наши прогнозы, что закончим где-то в 3 ночи. Потребностей нет ни в технике, ни в людях. Работают десятки единиц коммунальной техники. Очень большую помощь оказали наши спасатели. Приехала техника, работавшая в Бородянке и в Николаеве на разборах завалов. Я видел, как днепряне собственноручно разбирали завалы и оттаскивали автомобили", — рассказал мэр Днепра.

При этом, для всех пострадавших, чьи дома были повреждены, мэрия предлагает временное проживание в выделенных для этого школьных заведениях и помещении детского клуба. Но, горожане нашли убежище у родных и друзей.

"Вместе с этим, волонтеры и простые люди принесли в созданные пункты поддержки очень много вещей и еды. Всего более чем достаточно. Поэтому, всем, кто хочет помочь, советуют делать это адресно — если есть контакт с кем-то из пострадавших", — завершил. Борис Филатов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Продолжаем бороться за каждую жизнь": Зеленский рассказал о новых последствиях ракетных обстрелов Днепра. В городе Днепр после российского ракетного удара, как свидетельствуют последние данные, возросло до 25 число погибших мирных жителей города. Полностью разрушены 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.




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