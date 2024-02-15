Стало известно, сколько еще лет РФ сможет восстанавливать потери без общей мобилизации

Несмотря на огромные потери в живой силе, которые российская армия несет в Украине, в ближайшие два года у РФ не будет проблем с восстановлением подразделений, не прибегая к общей мобилизации.

У России пока нет проблем с восстановлением потерь. Фото из открытых источников

К соответствующим выводам пришли эксперты Международного института стратегических исследований (ISW).

В докладе аналитиков ISW указано, что российские вербовщики на 85% выполняют квоты по вербовке, которые составляют в месяц 10 тысяч человек, набираемых на службу по контракту.

Отмечается, что способность России продолжать военные операции будет зависеть от двух ключевых факторов – способности создать достаточное количество боеспособных подразделений и обороноспособности Украины.

При этом остается непонятным, позволят ли текущие темпы набора новобранцев начать России более интенсивные и масштабные наступательные операции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает Минюст. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.