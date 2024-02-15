logo

BTC/USD

51633.98

ETH/USD

2808.76

LTC/USD

69.65

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько еще лет РФ сможет восстанавливать потери без общей мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько еще лет РФ сможет восстанавливать потери без общей мобилизации

В ближайшие два года РФ сможет восстанавливать потери своей армии без общей мобилизации

15 февраля 2024, 23:11
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Несмотря на огромные потери в живой силе, которые российская армия несет в Украине, в ближайшие два года у РФ не будет проблем с восстановлением подразделений, не прибегая к общей мобилизации.

Стало известно, сколько еще лет РФ сможет восстанавливать потери без общей мобилизации

У России пока нет проблем с восстановлением потерь. Фото из открытых источников

К соответствующим выводам пришли эксперты Международного института стратегических исследований (ISW).

В докладе аналитиков ISW указано, что российские вербовщики на 85% выполняют квоты по вербовке, которые составляют в месяц 10 тысяч человек, набираемых на службу по контракту.

Отмечается, что способность России продолжать военные операции будет зависеть от двух ключевых факторов – способности создать достаточное количество боеспособных подразделений и обороноспособности Украины.

При этом остается непонятным, позволят ли текущие темпы набора новобранцев начать России более интенсивные и масштабные наступательные операции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает Минюст. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.businessinsider.com/russia-can-sustain-major-losses-ukraine-2-more-years-analysts-2024-2
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости