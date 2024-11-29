Стало известно, сколько элитных военных РФ погибло на войне в Украине.

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Slava Kot
На войне в Украине погибли более пяти тысяч элитных военных РФ, в том числе в списке оказались сотрудники ФСБ, десантники и морские пехотинцы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследования изданий "Медиазона" и "Русская служба BBC".
Потери элитных военных РФ на войне в Украине. Фото из открытых источников
Согласно данным, собранным из отрытых источников, в частности некрологов в социальных сетях, на войне в Украине погибло более 80 тысяч россиян. Кроме того, это включает 5206 элитных военных и спецназовцев служб РФ.
Количество элитных военных РФ, погибших на войне в Украине:
Вероятно, количество погибших россиян на войне в Украине выше, однако это проверенные данные, указывающие на минимальное количество потерь России после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Согласно подсчетам западной разведки, Россия на войне в Украине потеряла около 600 тысяч солдат. Из них около 200 тысяч считаются убитыми, тогда как остальные 400 тысяч получили ранения, которые им не позволяют участвовать в боевых действиях. По оценке Генштаба ВСУ потери России составляют более 730 тысяч личного состава, убитыми и ранеными.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о рекордных российских потерях за один день войны в Украине.
Также "Комментарии" писали об оценке генерального секретаря НАТО Марка Рютте по поводу потерь России на войне. По его словам, россияне теряют около тысячи солдат ежедневно совершая военные действия против Украины.
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